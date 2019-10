Eindelijk politiek akkoord over de centen van de stad, na marathonvergadering tot 2 uur ’s nachts Sabine Van Damme

16 oktober 2019

19u43 3 Gent Tot 2 uur hebben ze doorvergaderd in de nacht van dinsdag op woensdag, maar het stadsbestuur is eindelijk tot een akkoord gekomen over het budget van de stad. Een politiek akkoord dan toch, er moet nu nog stevig gerekend worden. Het akkoord komt er niks te vroeg, het wordt al krap om dit op de gemeenteraad van december te krijgen. De personenbelastingen zouden niet stijgen.

Al sinds het voorjaar zitten de schepenen en de burgemeester geregeld samen om tot een overeenkomst te komen over de centen van de stad. Sinds september stonden die besprekingen onder hoogspanning, want de deadline naderde. Het heeft geregeld stevig geknetterd daar in het stadhuis, en de vrolijke-vrienden-sfeer waar burgemeester Mathias De Clercq symbool voor staat, was ver te zoeken. Dinsdagavond was er nog steeds geen witte rook, en dus werd een ‘crisisvergadering’ gehouden op het stadhuis. Het was van moeten, en om 2 uur ’s nachts was er dan eindelijk een akkoord.

“We hebben een inderdaad politiek akkoord”, bevestigt financiënschepen Rudy Coddens. “Eind deze week communiceren we daarover.” Een politiek akkoord wil zeggen dat de grote lijnen rond zijn, dat beslist is hoeveel geld elke meerderheidspartij in de wacht heeft gesleept. Daaruit zullen de machtsverhoudingen binnen het college duidelijk af te lezen zijn. Officieel zullen de budgetten uiteraard per departement verdeeld zijn, en niet per kleur. Het is alvast uitkijken naar het bedrag dat naar sociale woningen zal gaan, of naar armoedebestrijding, thema’s waar in het bestuursakkoord stevig de nadruk op werd gelegd.

Personenbelasting stijgt niet

Goed nieuws: de personenbelastingen stijgen niet, en ook de onroerende voorheffing blijft gelijk. Dat wil niet zeggen dat er daarom geen ‘verborgen belastingsverhogingen’ kunnen zijn. Dat kan bijvoorbeeld door de prijzen van de zwembadtoegang te verhogen, of van de vuilniszakken, al is nog niet duidelijk of zoiets effectief gepland staat.

Het budget waarover de stad beschikt is om en bij de 1 miljard euro, alles inbegrepen. Daarvan moeten dus ook de lonen betaald worden, en de gebouwen onderhouden. Jaarlijks is er een investeringsbudget van om en bij de 90 miljoen euro netto. Geld waarover de stad kan beschikken om projecten te realiseren. Subsidies, mede-financiering door andere overheden zijn daar nog niet eens bijgerekend. Ook als de stad eigen patrimonium verkoopt, komt dat geld daar nog bij.

Uitputtingsslag

De druk op de ketel was hoog. De begroting moét op de gemeenteraad van december worden goedgekeurd. De oppositie en de andere raadsleden moeten enige tijd voordien al kunnen beschikken over alle cijfers, om zich te kunnen voorbereiden op een debat. Maar de dienst Financiën moet alle beslissingen nu nog in detail becijferen en omrekenen en boekhoudkundig verwerken. Ook dat kost tijd. Mocht de deadline van december niet zijn gehaald – en zo zag het er wel even naar uit – was dat een politieke afgang geweest. Door met vier partijen in zee te gaan, heeft burgemeester De Clercq het zichzelf alvast niet makkelijk gemaakt. Net als bij de verdeling van de bevoegdheden vorig najaar is ook de verdeling van het geld nu een uitputtingsslag geweest.