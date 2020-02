Eindelijk plannen voor 'brokkelviaduct’ op E17: werken van april tot november met veel verkeersellende Sabine Van Damme

24 februari 2020

18u38 1 Gent Er is een aannemer aangesteld die het E17-viaduct in Gentbrugge – omgedoopt tot de Er is een aannemer aangesteld die het E17-viaduct in Gentbrugge – omgedoopt tot de brokkelbrug – moet renoveren. Dat zal in twee keren gebeuren. Nu in april starten de werken in de rijrichting naar Kortrijk. Volgend jaar van april tot november is rijrichting Antwerpen aan de beurt.

Het E17-viaduct in Gentbrugge heeft al voor heel wat kopzorgen gezorgd. Bij een vorige renovatie van de voegen in het wegdek op het viaduct zijn de werken verkeerd uitgevoerd, waardoor er alleen maar meer geluidsoverlast ontstond. Maar blijkbaar zorgde dat ook voor extra waterinsijpeling, waardoor betonrot ontstond aan de onderzijde van het viaduct, met de gekende gevolgen. Er vielen met de regelmaat van de klok kleine en grotere brokstukken naar beneden. Het mag een mirakel heten dat daarbij niemand gewond is geraakt. Uiteindelijk besloot de stad de P&R onder de brug te sluiten, en spande het Agentschap Wegen en Verkeer netten onder de brug om vallende brokstukken op te vangen.

Nu kunnen er dus eindelijk echte renovatiewerken starten. Dat heeft Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters bekendgemaakt. De werken starten in april en zullen duren tot november. Dat zal dus zorgen voor stevige verkeershinder, want op werkdagen passeren er tot 110.000 voertuigen per dag over de brug. Tijdens de werken zullen aan de bovenzijde het wegdek zelf, de voegen, de waterdichting, de vangrails en de geluidsschermen worden aangepakt. Die laatste worden hoger, waardoor er minder geluidsoverlast zal zijn voor de omwonenden. Aan de onderzijde wordt alle beton hersteld, ook aan de brugpijlers, waarna een beschermende coating wordt aangebracht. Dat hele proces wordt dit jaar uitgevoerd in de rijrichting Kortrijk, in 2021 gebeurt van april tot november hetzelfde in de rijrichting Antwerpen. Hoeveel de werken zullen kosten werd niet vrijgegeven.