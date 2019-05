Eindelijk… om 01.06 uur een volledige uitslag voor de Kamer Sabine Van Damme

27 mei 2019

01u25 3 Gent Geduld is een schone deugd. Om 01.06 uur zijn eindelijk alle stemmen van kanton Gent voor de Kamer geteld. Verrassingen zijn er niet meer, Groen en blauw zijn hier de dominante partijen.

Het was de hele avond een nek-aan-nek-race, hier in Gent. Groen en Open Vld zaten elkaar constant op de hielen. Uiteindelijk is Groen de grootste partij voor de kamer geworden, voor kieskanton Gent. 20,39% van de stemmen kregen ze achter hun naam, of 3,99% meer dan vorige keer. Maar groot is hun voorsprong niet. Ook Open Vld scoort opmerkelijk goed, voor de kamer. Zij behalen 19,34%, of 2,47% meer dan de vorige keer. Opvallend, want nergens anders zetten de liberalen zo’n sterk resultaat neer, én op de Vlaamse lijst moeten ze wél klappen incasseren, van datzelfde kiespubliek.

N-VA verliest 5,91% in kieskanton Gent, maar blijft met 15,96% wel de derde partij. Vlaams Belang stijgt ook hier, maar niet zo spectaculair als in andere steden en gemeenten. Met 6,38% extra stranden ze op 11,72%. Sp.a (-7,06%) en CD&V (-5,17%) blijven in de hoek zitten waar klappen vallen. PVDA daarentegen wist zijn score bijna te verdubbelen, en haalt nu al 10,19%.

Op definitieve uitslagen voor het Vlaams parlement is het nog steeds wachten. Om 01.12 uur moeten er nog 5 van de 92 bureau’s doorgegeven worden.