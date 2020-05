Eindelijk mag het weer! Terug vissers aan en bootjes op de Watersportbaan Sabine Van Damme

05 mei 2020

10u33 12 Gent De versoepeling van de maatregelen maandag kwam voor sommigen geen dag te vroeg. Vissers hebben nooit begrepen waarom ze niet op hun eentje langs de waterkant mochten zitten, en raapten meteen hun gerief bijeen. En ook watersporters sprongen enthousiast in hun bootjes.

Normaal is het aan de Watersportbaan nooit rustig. De voorbije 6 weken bleven daar alleen nog de joggers rond het water over. De roeiers, de kajakkers, de kanovaarders en zelfs de vissers bleven noodgedwongen in hun kot. Maar sinds maandag mag het weer, en dus werd er geen seconde langer getalmd. Kenny Vanden Hende zat maandagochtend al terug langs de waterkant, met zijn vislijn én zijn tent. Want hij blijft er meteen 3 dagen zitten. Zo hard heeft hij zijn hobby gemist.

Ook enkele kajakpolospelers wachtten niet langer. In groep trainen mag nog niet, maar per twee mag het wél. En dus spraken enkele jongens af om effectief met hun tweeën het water op te gaan om terug wat te peddelen en een balletje te gooien. Het leven in Gent wordt dus langzaam hervat. En dat komt voor velen geen dag te vroeg.