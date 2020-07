Eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor waarnemend gouverneur Didier Detollenaere: “Eed al twee keer moeten afleggen intussen” Sabine Van Damme

17 juli 2020

16u57 0 Gent Toen gouverneur Jan Briers in oktober 2018 afscheid nam en er nog geen nieuwe gouverneur was, nam arrondissementscommissaris Didier Detollenaere ‘even’ de taak van waarnemend gouverneur op zich. Een jaar en 10 maanden later lijkt het erop dat hij die opdracht eindelijk mag beëindigen, nu het ernaar uitziet dat Toen gouverneur Jan Briers in oktober 2018 afscheid nam en er nog geen nieuwe gouverneur was, nam arrondissementscommissaris Didier Detollenaere ‘even’ de taak van waarnemend gouverneur op zich. Een jaar en 10 maanden later lijkt het erop dat hij die opdracht eindelijk mag beëindigen, nu het ernaar uitziet dat Carina Van Cauter gouverneur van Oost-Vlaanderen wordt.

“Het is niet dat ik deze taak tegen mijn zin heb gedaan”, zegt Detollenaere. “Maar het was nu ook niet dat het op die manier in mijn planning stond. Ik heb mijn pensioen aangevraagd, dat mocht ingaan vanaf februari 2020. Maar er was dus geen gouverneur, en er is mij in december gevraagd nog even door te doen. Ik heb toen zelfs opnieuw de eed moeten afleggen.”

Er wordt vaak gezegd dat gouverneur alleen een ceremoniële functie is, maar Detollenaere heeft toch wat op zijn boterham gekregen het laatste anderhalf jaar. Zo was er de extreme droogte van vorige zomer waarbij hij een verbod moest opleggen om water te verspillen, en ook nu met de coronacrisis moest hij knopen doorhakken. De koning en de koningin mocht hij meermaals ontvangen, en zelfs de Franse president Macron werd door hem verwelkomd. “Nochtans ben ik vooral een man van dossiers, niet van in de schijnwerpers staan.”

Nu ziet het ernaar uit dat Carina Van Cauter zijn taak overneemt. “Al zal dat niet voor morgen zijn”, weet De Tollenaere nu al. “De federale regering moet nog akkoord gaan, er moet nog een eed afgelegd worden, en laat ons vooral niet vergeten dat er ook nog steeds een procedure bij de Raad van State loopt. Politiek mag de beslissing dan wel genomen zijn, de Raad van State hoeft zich daar niks van aan te trekken.”

In 2018 besliste de politiek dat de functie van gouverneur geen politieke benoeming meer mocht zijn. Voor het eerst werd een examen uitgeschreven, waaraan heel wat kandidaten meededen. Wim Leerman, algemeen directeur van de stad Aalst, kwam daar met vlag en wimpel als beste uit. Maar dat was niet naar de zin van de Open Vld, die Carina Van Cauter als gouverneur wilde. De examenresultaten van Van Cauter waren een heel pak slechter dan die van Leerman, en toen dat uitlekte trok Van Cauter zich terug als kandidaat. Met als gevolg: een politieke impasse die nu al bijna 2 jaar duurt. Nu krijgt Open Vld dus toch zijn zin, met Van Cauter als gouverneur voor Oost-Vlaanderen. Tenzij de Raad van State, waar Leerman naartoe stapte, alsnog anders beslist.