Eindelijk geld voor terugbetaling Sting-tickets van vorige zomer Sabine Van Damme

24 januari 2020

18u21 2 Gent Goed nieuws voor wie nog steeds zit te wachten op de terugbetaling van de tickets van het afgelaste Sting-concert op 8 juli 2019. Organisator Gent Jazz heeft eindelijk de centen bij elkaar om die terugbetaling te doen. Ze procederen tegen de verzekeringsmaatschappij, en die heeft nu enkele voorschotten uitbetaald.

8 juli 2019 moest een topdag worden voor Gent Jazz. De naam Sting zorgde ervoor dat die dag al maanden voordien was uitverkocht. Maar drie uur voor het geplande concert zegde Sting af, op doktersadvies, wegens stemproblemen. En uiteraard vielen noch de afgelasting zelf, nog de timing ervan in goede aarde bij het publiek. Juridisch gezien was organisator Gent Jazz niet verplicht om het publiek te vergoeden, omwille van de late annulatie. Maar ze beloofden het toch te doen. Fans konden kiezen voor een exclusieve voorverkoop voor editie 2020, of een contante terugbetaling.

Procedure tegen verzekeraar

Wie voor voorrang koos bleek geluk te hebben, want enige tijd later werd bevestigd dat Sting een nieuwe poging waagt op Gent Jazz 2020. Dat concert is intussen volledig uitverkocht. Maar velen kozen een terugbetaling, en zagen nog steeds hun centen niet. “Ondanks het feit dat we aan alle voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij hebben voldaan, hebben we ondertussen helaas toch een procedure moeten opstarten tegen de verzekeraar om betaling te kunnen bekomen”, laat Gent Jazz nu weten. “Daardoor moesten we met tegenzin de terugbetaling aan ons publiek uitstellen. Ondertussen heeft de verzekeringsmaatschappij wel enkele voorschotten gestort. Dat is nog steeds niet genoeg om alle tickets terug te betalen, maar onze partners en subsidieleveranciers springen bij. Daardoor kunnen we nu eindelijk iedereen z’n geld terugbezorgen. Vanaf nu kunnen we onze focus volop richten op de editie 2020.”