Eindelijk een volledig nummer over ‘Mia Dewulf’: de Gentse versie van We Are The World Sabine Van Damme

29 april 2020

16u31 0 Gent Iedereen kent het nummer We Are The World, dat in 1985 werd geschreven om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de hongersnood in Ethiopië. Maar de helft van Vlaanderen zingt het refrein mee als ‘Mia Dewulf’. Kurt Burgelman heeft daar nu eindelijk een volledig nummer van gemaakt.



De échte helden van de zorg, dat zijn ze. Mia Dewulf, Filip Vanhyfte en nog een reeks anderen. Kurt Burgelman bezingt hun heldendaden en hun opofferingen in zijn reeks coronanummers. Gelukkig mag er nog gelachen worden. Al sinds de start van de lockdown zet hij elke dag een nieuw nummer online, af en toe afgewisseld met een filmpje waarin om inspiratie wordt gevraagd. En zo kwam het dat iemand om een Gentse versie vroeg van We Are The World, beter gekend als Mia Dewulf. Het is het 31ste lockdownnummer van de BiezeBaazezanger, en hij is blijkbaar van plan het tempo van ‘elke dag een nieuw nummer’ nog een tijdlang vol te houden. Alle andere nummers zijn te vinden op zijn website.