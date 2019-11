Eindelijk een nieuwe bisschop voor Gent, opvolger Luc Van Looy wordt vandaag voorgesteld Sabine Van Damme

27 november 2019

06u30 0 Gent Eindelijk, 3 jaar na de pensioengerechtigde leeftijd van de Gentse bisschop Luc Van Looy (78), is er een opvolger voor de man gevonden. Die wordt vandaag om 11 uur door kardinaal Jozef De Kesel bekend gemaakt in Brussel, in de namiddag komt hij naar Gent.

Luc Van Looy werd bisschop in Gent op 1 februari 2004. Van Looy had een heel open kijk op het geloof en de kerk. De man is heel toegankelijk, en wandelt nog steeds geregeld rond in het stadscentrum. Hij moderniseerde het geloof, onder meer door jongeren naar hem te laten mailen. Van Looy is een man van de wereld. Voor hij bisschop werd, bezocht hij 112 landen, onder meer als missionaris.

Op zijn 75ste vroeg Van Looy zijn pensioen aan, maar vanuit het Vaticaan werd hem gevraagd om nog twee jaar te blijven. Half december 2018 heeft de paus het ontslag van de bisschop dan toch aanvaard. De zoektocht naar een opvolger liep duidelijk niet van een leien dakje. Maar nu is er dus toch iemand gevonden. Om 11 uur stelt kardinaal Jozef De Kesel de nieuwe bisschop van Gent aan de pers voor in Brussel. In de late namiddag komt de 31ste bisschop van Gent dan naar de Arteveldestad.

Wat Luc Van Looy zal doen staat nog niet vast. Zelf liet hij al weten in het Gentse te zullen blijven. Hij wil ook graag actief blijven, bijvoorbeeld als priester, want daaraan is er een groot tekort.