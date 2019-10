Eindelijk controle in vuilste huis van Sint-Amandsberg: “De drek loopt soms van onder de deur” Man moet woning schoonmaken op bevel van burgemeester Mathias De Clercq Cedric Matthys

07 oktober 2019

20u40 30 Gent Beschimmelde gordijnen, ophopende rommel en een ware muizenplaag. De buren klagen al jaren over het vuilste huis van Sint-Amandsberg. Nu komt er eindelijk schot in de zaak.

“In al die tijd dat ik hier woon, heb ik nog nooit een vuilniszak zien buiten staan.” Monique Graton is niet verwonderd als we haar vertellen dat Mathias De Clercq, burgemeester van Gent, een betredingsbevel heeft uitgeschreven om de woning van haar overbuur in de Heiveldstraat binnen te gaan. De man, die gekend staat als een schuchter figuur, hoopt al jaren rommel op in zijn huis. “In het begin ging om het om wat spinnenwebben”, zegt Graton. “Ik wist dat mijn overbuur niet van de properste was, maar sinds enkele maanden loopt het echt de spuitgaten uit. De gordijnen zijn beschimmeld en soms loopt de drek van onder de deur. Afgelopen zomer kon je het zelfs ruiken dat er iets niet pluis was. We hoeven niet naar National Geographic te kijken om beesten te zien.”

Ook Bernadette De Jaegher, die net naast de man woont, is niet te spreken over de situatie. “Vroeger hoorde ik af en toe nog water lopen, maar de jongste jaren is het verbazend stil. Destijds heb ik zelfs nog contact gezocht met zijn ouders en zijn zus omdat ik een probleem had met een gemeenschappelijke muur. Maar zij horen hem ook nooit meer. Ik vraag mij soms of mijn buurman nog in zijn huis woont, al zie ik hem dan plots weer opduiken. We praten nooit, maar hij ziet er zelf wel altijd erg verzorgd uit. Mocht je hem zo zien op straat, je zou niet geloven dat hij in deze woning woont.”

Controleur voor gesloten deur

Hoewel de situatie intussen al een vijftal jaar aansleept, ging de bal ging pas echt aan het rollen toen de dakgoot van een naaste buur werd hersteld. De bouwvakkers maakten door de ruit filmpjes van muizen die in huis rondliepen en overal aan knaagden. Met die beelden trokken de buren naar de Stad Gent. Ze zeiden zelf niet meer te kunnen slapen door het geknaag en geritsel van de muizen. Ze vroegen om een structurele oplossing, want ze waren bang dat hun kinderen zouden eten van het muizenvergif.

Op vraag van de buren stuurden de diensten een controleur richting de woning, maar die ving bot. “Tot twee maal toe bleef de deur gesloten voor de controleur”, klinkt het op het kabinet van burgemeester De Clercq. “Daarom vaardigde de burgemeester nu een betredingsbevel uit.” Intussen kwam de politie al ter plaatse met een slotenmaker. Dat laatste bleek echter niet nodig. De man opende dan toch zelf zijn deur en liet de controleur binnen. “Uit het verslag van de controleur bleek dat de situatie de openbare gezondheid kan schaden. We zullen de man dan ook een termijn opleggen waarbinnen hij zijn woning moet schoonmaken. Doet hij dat niet op tijd, dan zal de stad de werken zelf uitvoeren en de kosten op hem verhalen.”