Eindelijk! Betalen met bancontact op alle Gentse Feestenpleinen

05 juni 2019

06u00 0 Gent Ook de Gentse Feesten stappen de 21ste eeuw binnen. Dit jaar kan je – eindelijk – gewoon met bancontact betalen aan elke toog, op elk plein. Gedaan dus met aanschuiven aan de geldautomaten. Daarnaast testen vier pleinen ook een gezamenlijk cashless-systeem uit, maar dat gebeurt dit jaar vooral achter de schermen. Misschien is er volgend jaar wel één ‘Gentse Feesten-betaalkaart’.

Het is Joachim Matthys van het nieuwe Trefpunt-team die zijn schouders heeft gezet onder het digitaliseren van de betalingen op de Gentse Feesten. “Het viel echt op dat de Gentse Feestenpleinen op vlak van digitaal betalen echt achter stonden”, zegt hij. “Het is frappant dat enkel Trefpunt op elke toog een bancontact-apparaat had. Die toestellen zijn inderdaad vrij duur, maar ik dacht dat we als groepsaankoop met alle pleinen wel een scherp tarief zouden kunnen afdwingen. Dat samenwerken met alle pleinen, dat moet de toekomst van de Feesten worden. Niet qua programmatie uiteraard, maar logistiek wel. Hoe absurd is het dat elk plein bij een andere firma hekwerk bestelt?”

“We zijn laat gestart met het idee, en hebben daarom Bancontact als speerpunt genomen. Het is gelukt om àlle pleinen op één lijn te krijgen, wat een groot succes is. Bij Trefpunt hadden we 40 toestellen, in totaal zullen er nu meer dan 250 zijn, verspreid over de Feestenzone. We hebben zo’n scherp tarief gekregen dat zelfs horecazaken nu willen aansluiten. Het is alleen maar positief. Er zal minder cash circuleren in de Feestenzone, en elk plein zal op elke toog een bancontact-toestel hebben. Wij op Trefpunt gaan zelfs zover dat je nog maar aan één toog met cash zal kunnen betalen.”

Een tweede verhaal is het cashless-systeem, met een speciale betaalkaar. “Daarvoor hebben 4 pleinen zich geëngageerd”, zegt Joachim. “Boomtown, Mardi Gras, Korenmarkt en Trefpunt. Alle vier gaan we met Playpass werken, een sterke speler. Maar omdat we dus zo laat gestart zijn, zal de doorsnee Feestenbezoeker hier weinig van merken. We gaan het systeem testen bij crew en vips. Als we bijvoorbeeld een medewerker van Trefpunt willen bedanken, laden we zijn Playpass op, maar kan hij daar ook mee betalen op Boomtown. De bedoeling naar volgende jaren toe is dat iedereen op elke plein kan betalen met dezelfde pas. We kunnen daar dan voordelen aan koppelen. Of het systeem zelfs uitbreiden naar pakweg De Lijn. Of er vaste horeca en zelfs nachtwinkels bij betrekken, en met hen afspreken dat x euro per verkochte drank naar de organiserende pleinen vloeit. Zo kunnen zij echt bijdragen aan de Feesten. Want meer geld voor de Feesten betekent betere groepen, en dus meer volk, en dus meer verkoop. De mogelijkheden zijn oneindig, al moeten we dan wel een systeem vinden om onderling te factureren aan elkaar.”

Voor een echt ‘Gentse Feesten-kaartje’ is het dus minstens wachten tot volgend jaar, maar dat er overal bancontact zal zijn, is een verademing. Elk jaar was het immers problematisch om geld af te halen binnen de Feestenzone. Zeker op weekenddagen waren de meeste automaten al snel leeg. En ’s nachts kreeg je af te rekenen met lange wachtrijen. Dat zou nu voorbij moeten zijn.