Einde van een tijdperk: Volkskliniek definitief dicht, assistentiewoningen en appartementen komen in de plaats Sabine Van Damme

03 september 2020

14u21 0 Gent Na 16 jaar is er een einde gekomen aan het ‘huwelijk’ tussen het AZ Sint-Lucas en de Volkskliniek. Na jaren van bouwen en verbouwen organiseert Sint-Lucas nu alle activiteiten op de eigen campus. De oude Volkskliniek zal verbouwd worden tot een wooncomplex met 114 assistentiewoningen en 27 appartementen.

De Volkskliniek in de Sint-Margrietstraat opende in 1928. 50 jaar later wilde de raad van bestuur een groter en moderner gebouw, en in het najaar van 1985 werd die nieuwe Volkskliniek in gebruik genomen. Behalve een ziekenhuis was er ook een woonzorgcentrum. In 1998 associeerde de Volkskliniek zich met het AZ Sint-Lucas, in 2004 was de echte fusie een feit.

De laatste jaren heeft Sint-Lucas de eigen campus intensief verbouwd en uitgebreid, met de bedoeling alle functies te groeperen op dezelfde site. Die tijd is nu aangebroken. Geriatrie, revalidatiediensten, palliatieve zorg en het chirurgisch dagziekenhuis met eigen operatiekwartier waren de laatste afdelingen die overbleven in de Volkskliniek, maar die zijn nu ook verhuisd naar een eigen stek op de Sint-Lucascampus. De ‘geriatrie 2’ was de laatste verpleegafdeling om er te vertrekken, op 2 juli. De dienst tandheelkunde hield er nog consultaties tot half augustus. Nu is de deur van de Volkskliniek definitief dicht.

Toekomst

Er is wel al een toekomst voor het gebouw van de Volkskliniek. Domino vzw zal het verbouwen tot een nieuw wooncomplex. Verdeeld over 5 verdiepingen komen er 141 wooneenheden, waarvan 114 assistentiewoningen en 27 appartementen. Alles wordt verhuurd. Op het gelijkvloers komen een grand café, een restaurant, een apotheek en diverse commerciële ruimtes. In de kelderverdieping is er een ondergrondse parkeergarage. En het zal snel gaan. Vanaf 1 januari 2022 kunnen de eerste 63 appartementen en assistentiewoningen al in gebruik genomen worden. De andere 78 volgen op 1 januari 2023.

Domino vzw is vandaag al verantwoordelijk voor de uitbating van twee woonzorgcentra (WZC Domino en WZC Tempelhof) en twee groepen van assistentiewoningen (GAW Tichelhof en GAW Tempelhof). Daarnaast baat het ook een centrum voor dagverzorging en een centrum voor kortverblijf uit. In al deze voorzieningen samen is Domino vzw nu al verantwoordelijk voor de zorg en huisvesting van om en bij de 500 Gentenaars. Ook de toekomstige bewoners van de Nieuwe Volkskliniek zullen altijd beroep kunnen doen op ervaren zorgteams van de naburige woonzorcentra.