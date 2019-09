Einde van DOK in zicht: “Van strandbar tot skateramp: bijna alles is te koop”

Erik De Troyer

25 september 2019

20u10 8 Gent Dit weekend houdt DOK er na 8 jaar mee op. De tijdelijke invulling die oorspronkelijk slechts 2 jaar zou duren, wil er zondag een straf afscheidsfeest van maken. Maar er moet ook opgeruimd worden en dus is bijna alles op de DOK-site te koop.

Op 6 juni 2011 gingen de poorten van DOK voor het eerst open. Toen waren er al plannen om langs de Koopvaardijlaan snel aan nieuwe stadswijk met 1.500 woningen te beginnen. De tijdelijke invulling moest twee jaar lang wat leven brengen op het braakliggend terrein. Dat lukte wonderwel. Op de openingsdag kwamen er 2.000 bezoekers over de vloer. Uiteindelijk duurde het ontwikkelen van de wijk veel langer dan gedacht. Daardoor kon DOK telkens een jaar langer blijven.

Rouwmars

Zondag sluit DOK af met een zeer gevuld programma. Van een rouwmars tot een eerste steenverwijdering door de burgemeester. Maar ook concerten en zelfs een hondenshow. Vanaf zondag zullen ook de eerste spullen van DOK te koop aangeboden worden.

“We hebben de voorbije jaren heel wat materiaal verzameld en dat moeten we kwijt. Daarom is bijna alles op de site te koop. Het gaat dan bijvoorbeeld over onze strandbar, tapinstallaties, frigo’s maar ook geluidsmateriaal, een tent, skateramps, enzovoort”, legt Liesbeth Vlerick uit. “Het is niet zo dat we grote schatten zullen verkopen. Het meeste materiaal is in 2011 aangekocht, maar wel nog in goede staat.”

Zondag openen we ons DOKverkoopsbureau. Dat is ludiek. We zullen onder andere onze medewerkers te koop zetten. Maar we hebben ook een lijst met alles wat écht weg mag. De eigenlijke verkoop zullen ergens in november houden, maar zondag is een ideale dag om al eens te kijken wat er precies te koop is.”

“Onze populairste items? Onze bankjes. Iedereen wil die om in tuinen te zetten. Of we die zullen kunnen verkopen is nog niet duidelijk. Onze vrijwilligers staan er al voor in de rij om er mee naar huis te mogen nemen.”

IJsbeer

Ook voor de ijsbeer van DOK, die zowat onze mascotte is, weten we nog niet waar hij naartoe gaat. Die ijsbeer wordt weggegeven, maar er is nu al veel respons. Misschien maken we er een wisselbeker van. Het is niet de bedoeling om die ijsbeer ergens in een tuin weg te steken. Hij moet zichtbaar blijven.” Met de opbrengst van de verkoop wil de vzw een boek uitbrengen over DOK.

“We zullen DOK zeker niet ergens anders neerplanten”, zegt Vlerick. “Het houdt na zondag écht op. We zijn hier begonnen omdat hier ruimte is. Nu is de ruimte zo goed als op en is stoppen logisch. Het is al ongelooflijk dat het zo veel jaren heeft kunnen duren.”