Eigenaars van Minor Swing en De Roos openen saloon in Sint-Amandsberg: “Hier kan je aperitieven met de kroost” Jill Dhondt

06 januari 2020

11u05 11 Gent Roel Van Hoecke (35) en Gustaaf Potgieter (30) veroveren de harten van Sint-Amandsberg en omstreken met hun nieuwe volkscafé Django. Dat het duo van aanpakken weet, toonde het aan met het succes van de Minor Swing en De Roos. Django roept de sfeer op van een hedendaags saloon, een plek waar iedereen welkom is.

“Enkele mensen uit de buurt zijn naar ons gekomen”, vertelt Roel over het ontstaan van Django. “Ze zeiden dat de Amandus van Gent, beter gekend als de Forever of de Old Vic (op de Antwerpsesteenweg, red.), te koop stond en moedigden ons aan om daar iets mee te doen. We besloten om er ons droomcafé van te maken, een plaats waar iedereen zich op elk moment goed kan voelen. Alles kan hier: aan de toog een pintje pakken, werken, poolen, kickeren, voetbal kijken, eten of de gazet lezen. Elk hoekje heeft een andere sfeer.”

Jazz en cowboys

Roel en Gustaaf kozen voor de naam Django als eerbetoon aan de jazzmuzikant Django Reinhardt. Dat het duo al langer fan is van de artiest bewijst de Minor Swing, vernoemd naar een nummer van dezelfde muzikant.

Django is een café waar echte ontmoetingen plaatsvinden tussen zestigers en dertigers, tussen muzikanten en hipsters. In het centrum is dat moeilijk geworden, daar komen enkel nog toeristen Roel Van Hoecke

Tegelijk verwijst Django naar het hoofdpersonage van vele westerns uit de jaren vijftig en zestig. Het logo en de inrichting werden daarop gebaseerd. Bij het binnenkomen zie je een lange toog, veel cactussen en enkele eettafeltjes waarover een gezellige gloed hangt. Achteraan staan enkele booths zoals in een Amerikaanse diner, omringd door roodbruine muren, spiegels op ooghoogte en bebloemde lampen. De rode, gele en bruine kleuren geven het gevoel dat je naar de Mexicaanse zonsondergang aan het kijken bent. “We hebben gekozen voor een café dat doet denken aan California en Florida, met Mexicaanse invloeden. Een saloon in Sint-Amandsberg. Op de kaart vind je dat ook terug: we serveren Mexican street food zoals nacho deluxe en chili dogs.”

Weg van het centrum

Django ligt net zoals De Roos in een buitenwijk van Gent. Toch weten beide volkscafés heel wat Gentenaren te bekoren. “Er woont hier veel volk”, stelt Roel. “Veel mensen die studeerden in Gent zijn hier komen wonen. Sommigen daarvan hebben al kindjes, maar vinden geen babysit, het is voor hen niet evident om naar de stad te gaan. Ze komen dan bij ons aperitieven met hun kroost, eten iets en blijven plakken. Django is een café waar nog echte ontmoetingen plaatsvinden tussen zestigers en dertigers, tussen muzikanten en hipsters. Tegenwoordig is dat moeilijk in het centrum, daar komen enkel nog toeristen.”

Geen sluitingsuur

Het saloon in Sint-Amandsberg heeft geen sluitingsuren, de deuren blijven open zolang het gezellig is. “We hebben goede isolatie zodat we de buren geen overlast bezorgen. Zo kunnen we op termijn ook feestjes en optredens organiseren.”

Django op de Antwerpsesteenweg 332 is open van woensdag tot zondag vanaf 11 uur. Je kan er eten van 11 uur tot middernacht.