Eigenaars van Bodo nemen vierhonderd jaar oud volkscafé over: “Aanpassen aan onze smaak, maar authentieke elementen blijven” Jill Dhondt

19 juni 2020

13u47 2 Gent De Wan in de Sint-Salvatorstraat is volgens sommigen hét oudste café van Gent. Maaike en Carlo staan er al 16 jaar achter de toog, als derde generatie. Begin juli nemen de eigenaars van Bodo het café over, en geven een twist aan de naam: ‘de Wan’ wordt ‘de Wan and Only’. Ze willen de plek een opknapbeurt geven, zonder het volkse karakter kwijt te spelen.

“Met Wan and Only gaan we een volledig andere richting uit”, zegt Lore Moerman van Bodo. “Ons restaurant aan het Gravensteen is een plek waar je kan dineren of aperitieven, terwijl ons eetcafé veel volkser zal zijn. Bodo is de plek waar je de avond start, bij Wan and Only kan je hem afsluiten. Je kan er pintjes van de tap krijgen, simpele witte wijntjes en eten van een eenvoudige kaart. De eerste drie maanden zetten we vooral in op mosselen met friet, en enkele alternatieven voor wie geen mosselen lust. Zo voorzien we tomaat-garnaal, kaaskroketten en fishsticks met spinazie voor de kinderen.”

De Wan zou sinds 1639 bestaan en is daarmee volgens sommigen het oudste café van Gent. Lore wil samen met Robbe Kerkhove het stukje geschiedenis aanpassen aan hun eigen smaak, zonder de authentieke elementen te verwijderen. “Eerst waren we van plan om een grondige renovatie te doen, maar door de coronacrisis hebben we besloten om eerder een opknapbeurt door te voeren. We willen de plek vooral in haar glorie herstellen, en het volkse karakter behouden. Er staat bijvoorbeeld een hele mooie, houten bar en de oude kaarttafels gaan we gewoon opsmukken.”

Maaike en Carlo staan nog tot eind juni achter de toog, vanaf 8 juli heropent het café met Lore en Robbe als eigenaars.

Wan and Only, Sint-Salvatorstraat 1.