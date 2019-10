Eigenaars Bonaparte verbouwen Falstaff in Gentbrugge tot topbrasserie Leon Sabine Van Damme

14 oktober 2019

18u27 47 Gent Iets meer dan een jaar nadat de Falstaff in Gentbrugge heropende, wordt de zaak opnieuw overgenomen. Timothy Chalmet en Pieter Claessens van de Bonaparte in Eke nemen de Falstaff over, en dopen die om tot ‘Leon’. Het moet een topbrasserie worden.

De Falstaff aan de Brusselsesteenweg is een bekende naam. In de tijden van het Ottenstadion deden ze daar gouden zaken, en ook na de verhuis van KAA Gent bleef de Falstaff het goed doen. Wanbeheer maakte echter dat de zaak toch over de kop ging. Bijna een jaar bleef het pand dicht. De eigenaar heeft er toen stevig verbouwd, en in juli 2018 ging de zaak weer open. Het was Philippe Heynderycx die er zijn schouders onder zette, en er opnieuw een succes van maakte. Heynderycx is dan ook geen onbekende in de horecawereld. Hij heeft onder meer ook De Witte Leeuw op de Graslei en de Falstaff in Oostende. “Maar horeca is topsport”, zegt hij. “En meerdere zaken runnen is gewoon te veel geworden. Daarom laat ik de Falstaff nu over. Net als de Falstaff in Oostende trouwens. De Witte Leeuw hou ik wel nog zelf.”

Belga Queen

Timothy Chalmet en Pieter Claessens van de Bonaparte aan de rotonde in Eke lieten er meteen hun oog op vallen. “De Bonaparte hebben we nu 4 jaar, en een tweede zaak mocht er wel bij, op voorwaarde dat het iets goed zou zijn”, vertelt Timothy. “We hadden ons oog laten vallen op de Belga Queen op de Graslei, maar dat is op het laatste moment niet doorgegaan. Toen we hoorden dat de Falstaff zou worden overgelaten, hadden we uiteraard meteen interesse. Met Philippe hadden we meteen ook een goed contact.”

We gaan stevig verbouwen. Er komt een nieuw terras en we steken de zaak langs buiten helemaal in het wit. Met de keuken gaan we dezelfde weg op als de Bonaparte, maar dan hipper Timothy Chalmet

Timothy en Pieter hebben grote plannen met de Falstaff. Die naam verdwijnt trouwens, de nieuwe zaak zal Leon gaan heten, en zal een compleet ander concept hebben dan vandaag. “We gaan stevig verbouwen”, vervolgt Timothy. “We gaan voor een compleet ander interieur dan de Bonaparte, iets verrassend, met onder meer Carrara-marmer. Er komt ook een nieuw terras, en we steken de zaak langs buiten helemaal in het wit. Qua keuken gaan we wel dezelfde weg op als de Bonaparte, maar dan hipper. Bonaparte en Leon liggen dicht genoeg bij elkaar om voor ons makkelijk te zijn, maar wel net ver genoeg om niet in dezelfde vijver van klanten te vissen.”

De huidige Falstaff blijft nog open tot eind oktober, de Leon opent op 13 december met een knallende receptie waarop iedereen welkom is. Reserveren in de nieuwe zaak kan vanaf 16 december. “Ondertussen zoeken we nog een gezicht voor onze zaak, maar dat is nog niet helemaal rond”, zegt Timothy nog.

Peter Patrick

De nieuwe zaakvoerders staan overigens in nauw contact met Patrick Mayens, algemeen bekend als Patrick Naudts van ’t Nieuw Stadion. Sinds zijn restaurant rechtover de Falstaff verdween, kan de buurt wel een nieuwe klassezaak gebruiken, en dat is exact wat Timothy en Pieter van Leon willen maken. “Daarom vragen we inderdaad advies aan Patrick. We willen zijn goedkeuring, en hij is heel enthousiast. We zien hem een beetje als peter van onze nieuwe zaak.”