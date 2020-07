Egbert Lachaert bezoekt Laboratorium ECCA in Merelbeke Wietske Vos Didier Verbaere

31 juli 2020

15u56 1 Gent Nationaal Open VLD-voorzitter en eerste schepen van Merelbeke Egbert Lachaert (43) bracht vandaag een bezoek aan Laboratorium ECCA, een bedrijf in zijn eigen gemeente Merelbeke. “Ik wil de komende tijd regelmatig werk maken van bedrijfsbezoeken, om zicht te krijgen wat in deze coronatijden de uitdagingen zijn voor de lokale ondernemingen.”

Egbert Lachaert, sinds mei nationaal voorzitter van Open VLD, is ook nog steeds eerste schepen in zijn eigen gemeente Merelbeke. “Als voorzitter heb ik niet veel tijd, maar nu wil ik toch werk maken van geregelde bedrijfsbezoeken.” Lachaert wil zich iedere week laten rondleiden in een Vlaams bedrijf.

Starten deed hij vandaag bij Laboratorium ECCA in Merelbeke, dat enkele maanden geleden in het nieuws kwam met een container voor de reiniging van mondmaskers. Lachaert: “Sterk hoe dit bedrijf op een creatieve en innovatieve manier met deze crisis is omgegaan.” ECCA, dat 130 werknemers telt, ontwikkelde samen met Jansen Cleanrooms uit Zonhoven en GreenX uit Houthalen-Helchteren een mobiele unit om FFP2- en FFP3-maskers snel en veilig te ontsmetten.

“De reinigingscapaciteit van deze unit bedraagt 1.500 maskers in 6 uur”, vertelt dokter Tom Benijts, gedelegeerd bestuurder van Laboratorium ECCA. “Dat betekent 3.000 maskers per dag of 6.000 per etmaal.”

Momenteel reinigt ECCA ongeveer 3.000 maskers per week voor enkele ziekenhuizen. “We kunnen dus veel meer aan, maar we merken dat bedrijven hun mondmaskers meer bijhouden en ze ter plaatse isoleren om het virus uit te schakelen. Nu er een nieuwe coronaperiode dreigt, zijn ze bang om binnenkort met een tekort te zitten.”

Al is de reiniging van mondmaskers is niet de hoofdactiviteit van ECCA, Benijts gelooft er wel hard in: “Het is nog altijd 5 keer goedkoper om deze maskers te reinigen dan om nieuwe te kopen. De prijs van de maskers is ook ongeveer vertienvoudigd sinds de intrede van corona. Waar zulke maskers vroeger 0,5 euro per stuk kostten, ligt de prijs nu op 4 tot 5 euro. En het kost iets minder dan een euro om 1 masker te reinigen – of decontamineren zoals dat heet – in onze container.”

Tijdelijke werkloosheid

Nog steeds draait ECCA 10% minder omzet dan vroeger, maar tijdens de lockdown bedroeg dat percentage 40% en moesten de medewerkers op tijdelijke werkloosheid worden gezet. Dat laatste is iets wat Lachaert alvast meeneemt voor de toekomst: “Ik noteer dat dit systeem belangrijk is geweest om ECCA door deze moeilijke periode heen te helpen. Anders had het bedrijf zijn werknemers moeten ontslaan. We willen de procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht nu verlengen tot het einde van het jaar.”

Benijts gaf de liberale voorziter ook nog mee dat een grotere KMO als ECCA, met 130 werknemers, soms tussen wal en schip valt op het gebied van steunmaatregelen: “Men kijkt naar de grote bedrijven en naar de startups, maar niet naar de middelgrote bedrijven.”

De hoofdactiviteit van ECCA is de analyse van stalen uit de voedings-, milieu- en cosmetica-industrie. Soms is het niet allemaal hightech: in het milieulabo staat ook een aquarium met vissen, waar de invloed van vervuiling op het ecosysteem getest wordt door afvalwater toe te voegen aan het water en de reactie van de vissen te monitoren. Andere opvallende activiteiten van ECCA zijn de asbesttestkit voor particulieren en het testen van verschillende merken van wasmiddelen, in opdracht van retailers. “Wij weten dus welk merk het witst wast, maar we mogen het niet prijsgeven”, lacht Benijts.



