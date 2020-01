Effectieve celstraf voor vrouw die elektrische fiets van buur in brand stak Wouter Spillebeen

13 januari 2020

15u17 0 Gent Een vrouw die na een dronken ruzie de elektrische fiets van haar buur in brand stak, heeft een celstraf van achttien maanden gekregen van de Gentse strafrechter.

De vrouw woont in een sociale woonblok in Gent en ging met enkele bewoners bier en wodka drinken in een van de appartementen. Volgens de andere bewoners ontstond een discussie en werd ze de deur gewezen. “Toen ze terugkeerde, mocht ze niet meer binnen. Als wraakactie heeft ze de fiets van haar buur dan in brand gestoken. De bewoners hoorden een knal en zagen haar nog naar boven gaan”, volgens de procureur, die een effectieve celstraf van twee jaar vorderde. De vrouw stond namelijk al onder voorwaarden en leefde die niet correct na.

De beklaagde ontkende bij hoog en bij laag dat ze iets met de brandstichting te maken had, maar de bewijslast tegen haar was te zwaar voor de rechter. De vrouw kreeg een celstraf van 18 maanden en moet aan haar buur een schadevergoeding van bijna 1.000 euro betalen.