Eeuweling Maria geeft haar geheim weg voor een lang leven Jill Dhondt

11 juni 2020

14u13 0 Gent Maria De Gendt is honderd jaar geworden, en kreeg daardoor een bezoekje van schepen Mieke Van Hecke. Aan haar vertelde ze haar levensverhaal, en het geheim voor een lang leven.

Maria is honderd jaar geleden geboren in Antwerpen, waar ze tot haar veertiende naar school ging. Ze was een goede leerlinge, maar moest stoppen om bij haar grootmoeder te werken. Haar ouders waren schippers, en toen de Tweede Wereldoorlog begon, is ze met hen uitgevaren. Ze leerde een andere schipper kennen, trouwde ermee, en zou hierdoor haar hele leven lang schipperin zijn. Op latere leeftijd is ze in het woonzorgcentrum Avondvrede gaan wonen, waar ze graag naait, het nieuws volgt, Blokken kijkt, leest en schrijft. Het geheim om honderd jaar te worden volgens de eeuweling? “Alles met regelmaat. Ik heb veel gewerkt op het schip, maar ging ook regelmatig dansen in de cafés met mijn man, die kon dat goed.”