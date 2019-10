Eetcafé Twilight op de Korenmarkt legt de boeken neer Erik De Troyer

30 oktober 2019

17u44 0 Gent Op de Korenmarkt heeft Eetcafé Twilight de deuren gesloten. De eigenaar legde de boeken neer en spreekt over 40% minder omzet sinds de invoering van het circulatieplan.

“Ik ben beginnen werken als jobstudent in 2001, de gouden periode”, zegt (ex-) zaakvoerder David De Swaef. “Tot 2004 was ik vaste kelner en in 2011 nam ik de zaak over samen met mijn tante. We hebben de Korenmarkt zien evolueren van een gezellig plein naar een koud mineraal plein”, zegt hij. “We hadden de zaak nog maar juist overgenomen en waren nog relatief jong, dus besloten we te investeren: een volledig nieuwe keuken. Een zware investering maar te rechtvaardigen met onze omzet.”

“Twee jaar later was daar het circulatieplan. Ligt alles aan dat plan? Absoluut niet, maar het heeft wel een grote rol gespeeld. De middagen hebben we onze toeristen en de mensen van de bedrijven rondom ons. De avonden zijn helaas een ander verhaal, de mensen die vroeger kwamen van de stadsrand komen niet meer of zelden naar Gent. De dure parkeertarieven helpen ook niet. Onze omzet is sinds het plan meer dan 40% gezakt en hebben daardoor sinds vorige week onze zaak gesloten en de boeken neergelegd.”

“Ik hoop voor mijn collega’s dat de stad inziet dat er iets moet veranderen, beslissingen maken zonder rekening te houden met de kleine zelfstandigen is een vergissingen want zij maken Gent tot de gezellige stad die ze is. Voor ons is het verhaal afgelopen maar ik hoop dat door mijn verhaal te doen er bij de stad een belletje gaat rinkelen. Ik ben niet de eerste zaak die de boeken moet neerleggen maar op deze manier ook zeker niet de laatste zaak”, aldus De Swaef.