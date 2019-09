Eerstejaars Mijlpaal ontdekken buitenklas Yannick De Spiegeleir

03 september 2019

14u35 0 Gent De eerstejaars van GO! basisschool Mijlpaal kenden een zonnige start van het nieuwe schooljaar.

In samenwerking met twee andere centrumscholen uit Drongen, de Vierklaver en de Vuurtoren, opende de Mijlpaal vorig jaar de nieuwe buitenklas de Bostorie. “Kinderen functioneren immers beteren in een groene omgeving en in openlucht”, klinkt het bij de school. De eerstejaars hadden dan ook geluk dat de zon van de partij was op de eerste schooldag. Zo maakten ze een vlotte overgang van de vakantie naar hun nieuwe klas.