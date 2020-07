Eerste Zomersalon in Kunsthal Gent: ontdek 587 kunstenaars met een Gentse link Jill Dhondt

17 juli 2020

12u12 0 Gent Op de eerste dag van de Gentse Cultuurzomer, opent het allereerste Zomersalon in Kunsthal Gent. Niet minder dan 587 kunstenaars met een band met Gent tonen er hun werk.

Vrijdag opent de Gentse Cultuurzomer in Kunsthal Gent. In juni werd een oproep verspreid aan kunstenaars om deel te nemen aan het eerste Zomersalon. Daar werd massaal op gereageerd en 587 kandidaten werden geselecteerd. Stuk voor stuk hebben ze een band met Gent door er te wonen, werken of studeren.

Het Zomersalon toont een dwarsdoorsnede van wat Gent te bieden heeft op kunstgebied: van schilderkunst tot grafiek, sculpturen, fotografie en textielwerken. Alle werken die je ziet zijn te koop, zowel ter plekke als online. De coronacrisis betekende voor veel kunstenaars uitstel of afstel van tentoonstellingen en inkomsten. Via het Zomersalon kunnen ze toch financieel gesteund worden.

Het Zomersalon is ieder weekend open van 11 uur tot 18 uur, en loopt tot eind augustus. Bubbels van maximum 15 personen kunnen op voorhand een tijdslot reserveren voor een bezoek.

Kunsthal Gent, Lange Steenstraat 14, Gent.