Eerste winkeldag verliep rustig maar niet vlekkeloos: poort aan Veldstraat waaide om, gelukkig zonder schade Sabine Van Damme

11 mei 2020

19u41 3 Gent Alles is vlot verlopen op de allereerste dag ‘runshopping’ in de geschiedenis. Er was geen overrompeling, in de meeste zaken bleef het zelfs rustig. Bepaalde zaken kregen wel wachtrijen voor de deur, maar mensen hielden zich rustig. De felle wind blies wel de poort aan de Veldstraat omver, maar de brandweer loste dat snel op.

Niet alle winkels openden vandaag al de deuren. Ganesha Vancoillie van de cadeautjeswinkel The Fallen Angels bijvoorbeeld doet dat bewust niet. Zij wacht minstens tot in juni. “Omwille van mijn gezondheid en die van mijn mama, die het andere deel van The Fallen Angels openhoudt”, legt ze uit. “Mama kampt met gezondheidsproblemen, en ikzelf heb een auto-immuunziekte. Bovendien hebben we kleine winkeltjes, waar dan maar één iemand per keer binnen mag. Ik voel mij gewoon veiliger thuis. Alles kan online besteld worden en ik stuur dat dan op. Dat werkt ook.”

De meeste winkels waren wél open, maar wat drijft mensen dan om perse die eerste dag dan te gaan shoppen? “Ik heb zo lang binnen gezeten”, zucht Samantha Savidra, “Ik wilde nu écht gaan shoppen. Ik ben hier als Erasmus-studente toegekomen in februari. Ik zit dus al het grootste deel van mijn verblijf in Gent binnen. Bovendien had ik kleren nodig. In Primark zijn die goedkoop, en zij verkopen niet online. Dus ja, ik ben vandaag naar Primark geweest.”

Wachtrijen waren er verder ook bij Kruidvat en bij de telefoonwinkels. In de voormiddag was het vooral in de Langemunt druk, na de middag liep er ook in de Veldstraat meer volk. Gemeenschapswachten stuurden de ‘spookwandelaars’ naar de juiste – rechtse – kan van de straat. Die looprichtingen stonden overigens overal netjes aangeduid, op de grond, maar ook met poorten boven de straten. Die waren echter niet voorzien op de felle wind van vandaag. De poort van de Veldstraat, aan de kant van de Korenmarkt, waaide in de namiddag om. Ze belandde gelukkig tegen de gevel van het hoekhuis en niet op de grond. De brandweer kon het ding snel weer rechtzetten, en verstevigde de voet met grote bakken water.