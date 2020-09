Eerste wedstrijd KAA Gent met publiek: “Geen toeters, geen trommels en minder ambiance dan anders” Jill Dhondt

27 september 2020

08u29 1 Gent Na maanden keren de Buffalo supporters voor het eerst terug naar hun vertrouwde stadium. Niet allemaal tegelijk uiteraard, op de eerste match met publiek mochten net geen achtduizend fans aanwezig zijn. Die moesten hun mondmasker voortdurend aanhouden, blijven zitten, hun toeters en vaak ook veel vrienden thuislaten, en dat veranderde de sfeer. “Al mijn vrienden mogen de volgende match volgen, dus ik ben hier alleen vanavond. Dat heeft een groot effect op de sfeer. ”

De avond begon nochtans goed, de aanwezige supporters waren enthousiast om hun favoriete ploeg eindelijk weer live aan het werk te zien. “Ik ben super content dat ik hier mag zijn vanavond”, zei Kim De Vos voor de aftrap. “Ik ben al zes jaar een grote fan. De vorige matchen heb ik allemaal van thuis gevolgd, maar het is toch fijn om hier terug te zijn. Uiteraard zal het anders zijn dan ervoor, maar ik sta achter de maatregelen die we moeten volgen. Het zal niet simpel zijn om te blijven zitten, maar we moeten toch denken aan ons veiligheid. Geen klachten dus over de organisatie.”

Niet iedereen was even begripvol als Kim. Om de match tegen OH Leuven bij te wonen had ongeveer de helft van de abonnees een ticket gekregen. De fans die als eerste een abonnement hadden aangekocht, mochten erbij te zijn. Dat zorgde ervoor dat veel vriendengroepen uiteen werden getrokken, en dat een deel van de groep pas de komende weken naar het Ghelamco Arena mag afzakken. “Normaal komen we met een groep van twintig man”, gaven Rony De La Ruelle en Tom De Fleurquin aan. “Vanavond zijn we hier met acht, maar we zitten niet allemaal samen. Onze verkleinde groep is opgedeeld in twee groepjes van vier. Het is spijtig dat ze op het einde een herorganisatie hebben doorgevoerd zodat gezinnen kunnen samenzitten, maar vriendengroepen niet. Tuurlijk zijn we blij om hier te zijn, maar het is nog afwachten hoe de match zal verlopen.”

Ingetogen match

Omdat de supporters een tijdslot kregen om het stadium binnen te gaan, was er geen overrompeling voor de start van de wedstrijd. Veel fans waren wel gehaast als ze toekwamen omdat ze zeker op tijd wouden binnen zijn. Wie te laat was, mocht niet meer binnen. Snel nog de handen ontsmetten voor het binnengaan, en dan mochten de fans naar boven om hun nieuwe plaats te zoeken. Net geen achtduizend fans waren gisterenavond welkom, maar het zag er toch naar uit dat velen op het einde hadden afgehaakt. De klachtenregen en de vele regels bleken toch hun effect te hebben gehad.

De aanwezigen hielden zich wel goed aan de regels. Voor het grootste deel hielden ze hun mondmasker aan en lieten ze een stoel tussen. Enkel de ‘blijven zitten’ regel werd regelmatig geschonden. Zodra de spelers op het veld kwamen, ging de hele tribune rechtstaan. Dat gebeurde doorheen de match nog een paar keer, maar de supporters gingen telkens weer snel zitten. Het was dan ook lastig om in zo een groot stadium dat voor minder dan de helft gevuld was de sfeer erin te houden. Het enthousiasme van het begin ebde dan ook snel weer weg in de eerste helft.

Na de pauze leken zowel de spelers als de supporters een tweede adem te hebben gevonden, maar het mocht niet baten. Gent verloor uiteindelijk met 2-3 en supporters gingen teleurgesteld naar huis. “Het was leuk om eens buiten te komen, maar de ambiance was niet wat ze normaal was”, zei Lennart Steensels (38). “Logisch ook: er waren geen toeters, geen trommels en veel minder volk. Meestel kom ik met een groep van acht maar vanavond waren we maar met twee. Niet iedereen had een ticket of zag het zitten om te komen, en ik snap dat wel. De sfeer was niet optimaal maar dat lag ook aan de match. Eerlijk gezegd was ik liever naar een wedstrijd gekomen waar Gent gewonnen had. Daarvoor had ik wel nog even kunnen wachten om terug naar het stadium te komen.”