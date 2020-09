Eerste vrouwelijke gouverneur van Oost-Vlaanderen officieel gestart: “Cruciale knooppuntfunctie” Wietske Vos

01 september 2020

14u33 0 Gent Haar benoeming heeft wat voeten in de aarde gehad , maar vandaag ontving het Oost-Vlaamse provinciebestuur de nieuwe provinciegouverneur Carina Van Cauter in het Provinciehuis voor haar eerste werkdag.

Carina Van Cauter, die voor het ambt van provinciegouverneur een mandaat als Vlaams parlementslid voor Open Vld opgeeft, is de 21ste Oost-Vlaamse gouverneur en voor deze provincie ook de eerste vrouw. Eerste gedeputeerde Kurt Moens en de andere gedeputeerden heetten haar dinsdagmorgen officieel welkom op het Provinciehuis. Voor Van Cauter was het een beetje thuis komen, gezien ze haar carrière startte als Oost-Vlaams provincieraadslid en later ook gedeputeerde werd.

Verantwoordelijkheid

Als gouverneur vertegenwoordigt Van Cauter de federale en Vlaamse overheid in Oost-Vlaanderen. In haar speech verwees ze naar de overstap van ‘actief verkozene naar ambt in dienst van de besturen en de burgers’: “Dat zal wennen worden, ja, maar ik heb die mentale omslag echt wel gemaakt. Ik werd vanmorgen wakker en was mij zeer bewust van de verantwoordelijkheid die ik vanaf vandaag draag.” (Lees verder onder de foto).

Van het argument dat een provinciegouverneur dezer dagen niet veel betekenis meer heeft, wil Van Cauter niet horen: “De voorbije maanden is meer dan ooit gebleken dat de provinciegouverneurs alleen al op het vlak van volksgezondheid een cruciale coördinerende rol hebben. Ik noem dat een ‘knooppuntfunctie’, naar analogie met de fietsknooppunten waar ik mee voor geijverd heb als gedeputeerde. Je bent de verbinding tussen de gemeenten, de federale overheid en de Vlaamse regering. Dat geldt in beide richtingen: ik wil tegemoet komen aan vragen van onderuit, maar ook beslissingen van de regeringen mee helpen realiseren.”

Illustere voorgangers

Van Cauter geeft aan “in dienste te willen staan van iedere Oost-Vlaming”, maar beseft dat dit niet makkelijk wordt in het huidige tijdsgewricht en met de uitdagingen die voorliggen. “Bovendien heb ik grote voorgangers: ik denk aan de diepgang van de debatten onder Herman Balthazar, aan de betreurde André Denys – de gouverneur van het volk – en aan de culturele verbinding onder Jan Briers. Om niet te spreken van de bijdrage die plaatsvervangend gouverneur Didier Detollenaere twee jaar lang – je moet het maar doen – heeft geleverd.”

Als eerste actie wil Van Cauter “partner worden van de verschillende overheden en de weg vinden naar elkaar”.

Meer info over de bevoegdheden van de gouverneur vindt u hier.