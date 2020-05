Eerste voedselbank voor dieren opent in Gent Jill Dhondt

05 mei 2020

Alsmaar meer mensen komen in een precaire situaties terecht, wat ook gevolgen kan hebben voor hun huisdieren. Daarom opent Hugs with Tails volgende week de eerste dierenvoedselbank van Gent. Vanaf 9 mei kunnen personen in een kwetsbare positie daar terecht, om eten voor hun dieren op te halen.

Achter de dierenvoedselbank zit de organisatie Hugs with Tails, een vzw die een jaar geleden werd opgericht met als doel het welzijn van honden te ondersteunen. In dat eerste jaar zetten de dierenvrienden een aantal projecten op waaronder hondenadoptie-evenementen en herplaatsingen. Over een week openen de organisatoren de eerste voedselbank voor dieren in Gent. Daar kunnen personen in een financieel kwetsbare positie terecht, om voeding te halen voor hun huisdieren. “Op deze manier kunnen baasjes en hun dieren samen blijven”, zegt Mieke Van Camp van Hugs with Tails.

Wat is precies de bedoeling? “Mensen met een klein inkomen die één of meerdere huisdieren hebben, kunnen daar wekelijks een passende hoeveelheid voeding komen ophalen. Een voedselpakket bestaat uit een pot droog- of natvoer en snoepjes als die beschikbaar zijn. Alle voedseldonaties die wij krijgen, worden eerlijk verdeeld over de honden en katten waar wij mee zorg voor dragen.”