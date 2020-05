Eerste voedselbank voor dieren opent deuren: “De nood is hoog” Didier Verbaere

09 mei 2020

12u47 0 Gent Aan de Liverpoolstraat opende de vzw Hugs with Tails zaterdagvoormiddag de eerste Dierenvoedselbank van Gent. Minderbedeelde baasjes kunnen er wekelijks gratis dierenvoeding afhalen. “Deze coronocrisis zorgt voor schrijnende armoede. Wij proberen de grootste noden te lenigen”, zegt Mieke Van Camp.

De vzw Hugh with Tails zet zich in voor plaatsing van dieren en begeleiden van baasjes bij de opvoeding van hun huisdier. Maar door de coronacrisis liggen alle activiteiten stil. “De jongste weken lazen we tal van noodkreten van baasjes die radeloos waren omdat ze de voeding voor hun huisdier niet meer kunnen betalen. Door tijdelijke werkloosheid stijgt de armoede snel. In navolging van Poezewoef, een soortgelijke voedselbank in Wilrijk, starten we ook in Gent met een dierenvoedselbank”, zegt Mieke Van Camp. Samen met dochter Yanah en vrijwilligers Manou en Ann opende ze het verdeelpunt in de garage van mama Lieve De Grave in de Liverpoolstraat.

Budgetbeheer

Stefanie Verhoeven (21), mama van de zes maanden jonge Alana, zit in budgetbeheer en moet he rooien met 60 euro per week. “Afslankvoeding voor mijn twee katjes kost als gauw 15 euro per week, of één weekbudget per maand. Dan is het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen”, zegt ze. “Ik zou noodgedwongen moeten besparen op eten. Daarom ben ik super blij met dit initiatief”, zegt Stefanie.

Ook voor Sandra Smekens is de dierenvoedselbank een geschenk uit de hemel. “Ik sta als alleenstaande met twee jonge kinderen op invaliditeit. Voor de verjaardag van mijn zoon en mijn moderdag kregen we pas twee jonge kittens. Toen ik op Facebook las over dit initiatief meldde ik me aan. Ik ben blij dat ik in aanmerking kom want alle beetjes helpen”, zegt Sandra.

Donaties

“We vragen om vooraf in te schrijven en een bewijs van je (schuld)begeleider of het OCMW mee te brengen. Vooraf kregen we 20 inschrijvingen met 30 huisdieren maar en bieden zich ook mensen aan die niet inschreven. Ze komen uit de buurt maar ook uit Wondelgem en de Bloemekeswijk. Er is dus zeker nood aan in Gent. Mensen kunnen hier voor één week katten of hondenvoeding afhalen. We vragen enkel 1 euro borg voor de verpakking”, zegt Manou.

“Het eten krijgen we gratis via enkele grote dierenvoedingszaken maar er zijn ook tal van particuliere giften. Baasjes wiens huisdier pas is overleden brachten hun voorraad eten en heel veel mensen gingen speciaal voor ons eten kopen. We kregen ook al andere spullen zoals leibanden en eetbakjes. Hartverwarmend”, zegt Mieke. “Ook na de crisis willen we dit initiatief verderzetten”, besluit ze. Info op www.hugswithtails.be.