Eerste Van Eyck atelier in De Krook geopend Jill Dhondt

04 maart 2020

14u00 0 Gent Het startschot voor Van Eyck Luistert werd deze ochtend gelost in De Krook. In het atelier gaan kunstenaars aan de slag met bezoekers, en Van Eyck als inspiratiebron. Van Eyck Luistert maakt deel uit van een reeks ateliers: later volgen nog Van Eyck Vertelt en Van Eyck Vergeet.

“We willen bezoekers in contact brengen met Van Eyck zonder dat ze het weten”, geeft Timon Van De Voorde, één van de organisatoren aan. Het project kwam er toen De Krook, Stad Gent en Urgent fm de handen in elkaar sloegen. “We wouden tonen wat het meesterschap van Van Eyck inhield, en hoe dat vandaag nog leeft. Zo zijn we op het idee gekomen om ateliers op te zetten in het midden van de bibliotheek, elk met hun eigen meesterschap.”

Het eerste atelier, Van Eyck Luistert, legt de nadruk op portretkunst. Kunstenaar Matthijs Kimpe geeft de aftrap. “Van Eyck heeft een optische revolutie in gang gestoken”, zegt hij. “Door te spelen met glinsteringen of licht, werkt hij op een fascinerende manier met reflectie. In mijn eigen werk ben ik daar even vaak mee bezig, dat zie je in het atelier in De Krook. Tussendoor zal ik ook schetsen maken van de bezoekers.”

Welke artiesten nog langskomen is te volgen op de Facebookgroep ‘OMG, Van Eyck at the Krook’.