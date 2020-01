Eerste ‘sweeping’ van parken en pleinen in Gent levert 15 drugsspuiten op Sabine Van Damme

14 januari 2020

06u30 0 Gent Naar aanleiding van een incident waarbij een schooljongen zich prikte aan een achtergelaten naald in een park, organiseerde de stad eind november een ‘sweeping’. Dat leverde 15 achtergelaten drugsspuiten op. Sweepings zullen nu geregeld gebeuren.

Een jongen die eind oktober tijdens de speeltijd met zijn vriendjes in het parkje aan de Wasstraat in Sint-Amandsberg mocht spelen, vond daar een spuit en nam die mee. Hij toonde ze aan een vriendje. Dat kind – 7 jaar oud – prikte zich aan de naald. De school bracht het kind meteen naar het ziekenhuis. “Het kind stelt het gelukkig goed”, zegt Mathias De Clercq, die vorige week samen met Veli Yüksel op bezoek ging bij de jongen. Yüksel kent de ouders van het kind.

De Clercq beloofde in oktober al een sweeping van de Gentse parken. “De eerste sweeping gebeurde in de week van 12 tot 19 november”, antwoordde De Clercq aan Yüksel. “De veegploeg, de groendienst en de gemeenschapswachten deden daaraan mee. In totaal werden 15 spuiten gevonden. Dat zijn er uiteraard 15 teveel, maar aangezien er jaarlijks 260.000 spuiten worden verdeeld in Oost-Vlaanderen, valt dat gelukkig mee. Toch willen we dat cijfer omlaag. Daarom zullen we – naast de 5 dropboxen die er al zijn – nog minstens 10 extra dropboxen voor drugsspuiten voorzien in Gent. Ook zullen we de sweepings structureel gaan uitvoeren. Eind deze maand wordt al een tweede editie georganiseerd. We controleren daarbij uiteraard vooral parken waar veel kinderen komen, en speelpleintjes.