Eerste studenten leggen examens af in Flanders Expo: “Zeker voldoende ruimte voor 107.500 proeven” Jill Dhondt

25 mei 2020

12u14 2 Gent In In Flanders Expo vinden vanaf maandag de eerste examens op grote schaal plaats. Studenten van de Hogeschool Gent bijten de spits af, later komen nog die van de Universiteit Gent. In 34 dagen tijd zullen 107.500 examens afgelegd worden. “In de aula wordt altijd veel gehoest tijdens examens, hier durft precies niemand dat nog te doen.”

Het leek maandagmorgen wel het toegangsexamen voor arts en tandarts. Toch was het maar een reguliere proef, wel in coronatijden. De eerste 600 studenten van HOGENT werden verwelkomd in hal 8 van Flanders Expo, een zaal van 10.000 vierkante meter. Er volgen vandaag nog twee examenmomenten. Doordat de onderwijsinstellingen over onvoldoende ruimte beschikken om al hun studenten op een veilige manier fysieke examens te laten afleggen op hun eigen campus, schakelden ze de grote zalen van Flanders Expo in.

Examenbladen liggen klaar

Een halfuur voor de start van hun examen konden de studenten de hal binnenkomen via één van de elf ingangen. Op voorhand werd hen meegedeeld welke ingang ze moesten gebruiken, en welke aangeduide weg ze moesten volgen. Bij aankomst werden hun handen ontsmet, en kregen ze een mondmasker. De examenbladen lagen klaar toen ze bij hun tafel aankwamen, op het afgesproken signaal mochten ze beginnen.

4.500 stoelen en tafels ontsmetten

Tussen elke shift worden alle oppervlakken ontsmet. Een heel karwei, als je weet dat er 4.500 tafels en stoelen werden uitgezet. Daarnaast werd een spreidingsplan opgesteld zodat studenten die met de fiets, met de auto of met de tram aankomen mekaar niet hoeven te kruisen. Verspreid over de site zien stewards erop toe dat de anderhalve-meterregel door iedereen gerespecteerd wordt. Er zijn ook tientallen liters ontsmettingsmateriaal aanwezig.

6 hallen voor 107.500 examens

De komende 24 dagen organiseert de Hogeschool Gent 20.000 examens in hal 8. Vanaf 1 juni komen ook studenten van de UGent naar Flanders Expo om hun kennis te testen. Zo’n 27 dagen lang neemt de Gentse universiteit vier hallen in, goed voor een totale oppervlakte van 16.000 vierkante meter en 87.000 examens. Net zoals de HOGENT voorzien ze 3 examenshifts per dag. Op 13 juni komen nog 420 kandidaten hun jachtexamen afleggen voor het Agentschap Natuur en Bos, in een ruimte van 4.000 vierkante meter.

Studenten hadden vooraf veel vragen over het verloop van dat examen, maar alles bleek goed georganiseerd. Me concentreren ging eigenlijk beter dan in een aula Niels, eerstejaarsstudent chemie

“We hebben geen evenementen gehad sinds midden maart, dus zijn we blij onze deuren op deze manier te mogen openen”, zegt Alain D’Haese van Easyfairs waartoe Flanders Expo behoort. “Het is een mooi project, maar het blijft een druppel op een hete plaat. We hebben er geen zicht op wanneer we mogen herstarten. Daarop hopen we binnenkort een antwoord op te krijgen.”

Niels, eerstejaarsstudent chemie, was er maandagmorgen bij voor dat eerste examen. “Er waren vooraf veel vragen bij de studenten over het verloop van dat examen, maar alles bleek goed georganiseerd. Me concentreren ging eigenlijk beter dan in een aula. Daar wordt altijd veel gehoest, hier durft precies niemand dat nog te doen. In de aula is er ook vaak geroezemoes, hier was het stiller.” Niels komt nog drie keer terug naar Flanders Expo om een examen af te leggen. Drie proeven doet hij online.