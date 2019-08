Eerste streetart muurschildering voor Van Eyck-jaar Erik De Troyer

27 augustus 2019

18u53 0 Gent Aan Sint-Jacobs werd vandaag de eerste van een reeks kunstwerken onthuld in het kader van het Van Eyck-jaar. “De komende maanden zullen tal van bekende straatkunstenaars Gentse gevels voorzien van een kunstwerk dat verwijst naar het Lam Gods en Van Eyck”, legt cultuurschepen Sami Souguir (Open VLD) uit.

De Argentijnse kunstenares Hyuro kwam als eerste speciaal naar Gent gevlogen. Ze maakte een opmerkelijk beeld van twee mensen die onder een doek verborgen zitten. De verwijzingen naar het Lam Gods zijn er onrechtstreeks. Het laken verwijst naar de rijke stoffen en gewaden die ook op het Lam Gods terugkomen. Het bloemenmotief is dan weer een knipoog naar de botanische pracht op het altaarstuk

Binnenkort komt ook Hyuro’s landgenoot Francisco Diaz Scotto, beter bekend als Pastel naar Gent om een achtergevel aan de Kuiperskaai te transformeren.

Begin 2020 zal Stefaan De Croock – alias Strook een kunstwerk uit hout maken op basis van gerecupereerd hout van de verbouwingen aan de Sint-Baafskathedraal. Hij is nog op zoek naar extra materiaal. Wie verweerd, vol hout van oude deuren, vloeren, poorten of dergelijke kwijt kan, kan contact opnemen via stefaan@strook.eu.

De Spaanse kunstenaar Isaac Cordal werkt momenteel aan een beeldje geinspireerd op het Lam Gods. Vijftien van die beeldjes zullen verspreid worden over de stad en op gevels geplaatst worden.