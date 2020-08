Eerste soldenweekend start met dramatische cijfers: “Helft minder verkocht dan vorig jaar” Sabine Van Damme

02 augustus 2020

18u44 0 Gent De Gentse handelaars zitten met de handen in het haar. Het eerste soldenweekend is geen succes geworden. Zaterdag was er weinig volk. Zondag was er wel volk, “maar dat wil niet zeggen dat er ook gekocht wordt”, klinkt het bij de mode-unie.



Zaterdag was de uitgestelde eerste dag van de solden, die normaal gezien op 1 juli starten. Het werd niet wat de handelaars ervan verwachtten of hoopten. De winkelstraten bleven vooral zaterdag leeg, het was niet drukker dan op een doorsnee weekdag. Zondag – op de maandelijkse koopzondag – liep er wel opvallend veel volk in de straten van Gent. Zaterdag stond er enkel aan de pop-up Milano in de Bennesteeg een rij. Zondag stond er aan de grote ketens zoals Primark en H&M wel volk aan te schuiven. Ook de terrassen zaten goed vol.

Maar dat er veel volk liep, wil niet zeggen dat er ook veel gekocht werd. “Het soldenweekend is inderdaad dramatisch gestart”, klinkt het bij Isolde Delanghe van de mode-unie. “Globaal gezien is er dit eerste soldenweekend 50 procent minder verkocht dan in het eerste soldenweekend vorig jaar. Voor Gent lopen die cijfers gelijk. We zien ook dat er in steden – dus ook in Gent – veel minder gewinkeld werd dan in buitenstedelijk gebied. Mensen laten zich afschrikken door de berichtgeving en door de mondmaskerplicht.”

De mode-unie wil dat het verplicht alleen shoppen wordt afgevoerd. “Run-shopping, alleen, dat doet niemand. Wij begrijpen niet dat je met je bubbel op café mag, maar dat je alleen naar de winkel moet. Winkelen kan perfect veilig, ook met twee.”