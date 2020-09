Eerste schooldag in Gent: blije gezichten, opvallend lege bussen en een 1,5 meterbeest Wietske Vos Cedric Matthys Sabine Van Damme Jill Dhondt

01 september 2020

12u54 8 Gent Voor de bijna 57.000 Gentse leerlingen is de eerste schooldag zonder problemen gestart. Opvallend was dat de trams en bussen op weg naar school minder vol zaten: veel mensen brachten hun kinderen met de auto of de fiets naar school.

Zoals overal in ons land was het ook in Gent voor zo’n 56.900 leerlingen dinsdag de dag van de nieuwe start op school. 120 basisscholen en 60 secundaire scholen gaven de aftrap voor een nieuw schooljaar. Er waren vooral veel blije gezichten te zien, zowel bij kinderen als leerkrachten, hier en daar een moeilijk afscheidsmoment niet te na gesproken. Alleen voor de ouders was het extra moeilijk, want zij mochten door corona veel minder ver mee de school in dan anders. De oproep van de stad Gent om de coronamaatregelen nauwgezet te volgen, viel niet in dovemansoren: de scholen doen er alles aan om hun werking coronaproof op te starten en te houden.

Opvallend waren de relatief lege bussen en trams van De Lijn, op andere schooldagen toch druk bezet. De files die zich hier en daar vormden, wezen erop dat veel ouders hun kinderen, behalve met de fiets, vooral met de auto naar school brachten. En eens aan die school was het niet zomaar de speelplaats oprennen, maar geduldig wachten in de rij om de handen te ontsmetten.

De Kleine Icarus: het 1,5 meterbeest vliegt overal tussen om afstand te bewaren

Aan het toegangspoortje van Daltonschool De Kleine Icarus (gemeenschapsonderwijs GO!) in de Ledeganckstraat, dichtbij de Heuvelpoort, bijvoorbeeld. Daar vormt zich om 8.30 uur een vrolijke rij. Kinderen en ouders wachten geduldig om zich door het ontvangstcomité van dienst – als tijger en sneeuwluipaard verklede leerkrachten – te laten verwelkomen en de handen te laten ontsmetten. Ouders mogen de speelplaats op, maar moeten die verlaten bij het begin van de welkomstshow die de leerkrachten in elkaar hebben gestoken. Sommigen hebben het daar moeilijk mee en stappen pas na herhaaldelijk aandringen van de leerkracht weg. (Lees verder onder de foto’s).

Tussen ouders en kinderen door loopt een opvallende ‘vogel’: Liza Neyt, die lesgeeft in het zesde leerjaar, speelt voor de gelegenheid voor ‘1,5 meterbeest’. “We hebben dit beest verzonnen om op een ludieke manier nog eens op de sociale distancing te wijzen”, legt ze uit. “Vooral bij ouders is dit nodig: die hebben elkaar lang niet gezien en vergeten af en toe afstand te houden. Dan vlieg ik er even tussen om hen eraan te herinneren.” Het 1,5 meterbeest zal het hele schooljaar door actief zijn. (Lees verder onder de foto)

De show staat in het teken van ‘gekke beestenboel’, deels geïnspireerd op het nieuwe Gentse Universiteitswetenschapsmuseum GUM verderop in de straat. De school is ook van plan om een samenwerkingsverband aan te gaan met het GUM. Tijdens de show, een voorloper van de maandelijkse ‘Wakkere Woensdagshow’ op De Kleine Icarus, worden de coronamaatregelen ludiek herhaald, krijgen kinderen die jarig geweest zijn in de vakantie even aandacht en worden de nieuwe leerkrachten voorgesteld. De kinderen zitten dicht op elkaar te luisteren. Neyt: “Omdat het buiten is, mag dit op deze manier. Binnen mag dat uiteraard niet.” (Lees verder onder de video)



Ruben (5) heeft het moeilijk om afscheid te nemen van zijn moeder, maar gaat dan toch dapper met zijn meester - de panda - mee. Hij steekt bij het wegstappen zelfs stoer zijn handje op en zwaait. (Lees verder onder de foto).

Het moeilijkst is het misschien wel voor de ouders vandaag: uitzonderlijk mogen zij dit jaar de welkomstshow niet bijwonen. Enkele ouders staan met heimwee op straat achter het hek toe te kijken: “Toch een raar gevoel, hè, dat we er niet bij zijn?”

Reynaertschool Impuls Drongen: social distancing geen probleem met 16 leerlingen in het groen

Dan gaat het er een stuk rustiger aan toe op de nieuwe campus van Reynaertschool Impuls in Drongen. Dit is wellicht met stip de kleinste campus van de stad: niet meer dan 16 leerlingen zitten daar dit schooljaar in de klas. (Lees verder onder de foto).

Het voormalige gebouwtje voor volwassenenonderwijs in Drongen-Baarle is de nieuwe dependance van Impuls, de GO!-school voor kinderen met autisme. Impuls had op zijn hoofdschool in Oostakker voor het eerst geen lokalen genoeg meer om alle leerlingen een plek te geven. De campus in Drongen is bedoeld voor de eerste graad, maar heeft nu nog geen leerlingen in het tweede jaar. Zo volgen dit schooljaar alleen 16 nieuwe leerlingen van het eerste middeljaar er les. De campus ligt middenin het groen en de weiden, en voor de kinderen is er veel structuur en rust.