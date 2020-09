Eerste ronde van ‘The Voice Gent’ achter de rug Jill Dhondt

22 september 2020

17u59 14 Gent Omdat de week van het Gents dit jaar draait rond muziek, organiseert Cultuur Gent een eigen versie van The Voice. Net zoals in het populaire televisieprogramma gaan bekende artiesten op zoek naar nieuw zangtalent, maar dan in eigen stad. De inschrijvingen en eerste ronde zijn intussen achter de rug. De beelden daarvan zijn binnenkort te zien op de Facebookpagina van ‘de recensent van Gent’.

Enkele weken geleden ging ‘de recensent van Gent’ op pad in eigen stad, op zoek naar lokaal zangtalent. Daarmee maakt hij de Gentenaars alvast warm voor de grote zangwedstrijd ‘De Gentse Crochet’, gebaseerd op de bekende talentenshow ‘The Voice’. De inschrijvingen voor de wedstrijd zijn intussen afgerond, net zoals de eerste ronde. Op basis daarvan worden nu de kandidaten geselecteerd die mogen deelnemen aan de tweede ronde in november. Dat zal gebeuren in echte ‘The Voice’ stijl: de jury zit dan met hun rug naar de kandidaten. Als ze onder de indruk zijn, kunnen ze hun stoel laten omdraaien om de kandidaten te zien.

Vereeuwigd op muur

De acht Gentenaars met het meeste talent mogen dan over naar de laatste ronde. Maar eerste worden ze nog ondergedompeld in een traject dat hen tot echte Gentse artiesten omtovert. “Ze zullen Gentse taallessen krijgen, muzikale ondersteuning, sociale mediatraining en podiumtips”, zegt Ian Ghysels, de recensent van Gent. Op 4 december is de grote dag. Dan mogen de acht finalisten het beste van zichzelf geven in een liveshow. De winnaar daarvan wordt vereeuwigd op een Gentse muur.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.