Eerste Roma weggehaald aan Hurstweg, eind van de week moet terrein vrij zijn

24 februari 2020

16u53 0 Gent De eerste zes woonwagens van Roma-zigeuners zijn maandag aan de Hurstweg weggehaald. De takelfirma Lybaert kreeg daarvoor opdracht van de stad. Later deze week moeten nog 9 andere woonwagens verhuizen De eerste zes woonwagens van Roma-zigeuners zijn maandag aan de Hurstweg weggehaald. De takelfirma Lybaert kreeg daarvoor opdracht van de stad. Later deze week moeten nog 9 andere woonwagens verhuizen naar de Drongensesteenweg . De Roma die niet in aanmerking komen voor het integratieproject van de stad, moeten opkrassen.

Eind deze week moet het terrein van De Lijn aan de Hurstweg in de Wondelgemse Meersen helemaal zijn vrijgemaakt. De Lijn had de grond dringend nodig om er een oefenterrein aan te leggen, al blijkt dat voorlopig niet door te gaan. In elk geval heeft de vervoersmaatschappij ruim anderhalf jaar geduld – op vraag van de stad – dat een groep Roma er woonde, in woonwagens en barakken. Aan dat verhaal komt nu dus een einde.

Geen nieuwe kampen

De stad heeft een groot project ‘postmobiel wonen’ in stelling gezet, maar dat komt voorlopig niet van de grond. Bedoeling was iedereen die in september illegaal in barakken woonde op het grondgebied van Gent, te verzamelen op een terrein aan de Afrikalaan, om hen daar te begeleiden naar een ‘normaal’ bestaan, met een job en een woning. Maar dat project kan nu pas in november starten. Maar de Roma van de Hurstweg moesten wel eind deze maand weg. Dus laat de stad nu hun hebben en houden verslepen naar het doortrekkersterrein aan de Drongensesteenweg. Alleen de Roma die in september al aan de Hurstweg stonden, mogen mee. Wie er achteraf nog bij kwam, moet ook weg aan de Hurstweg, maar mag zich niet meer elders in Gent vestigen. Het stadsbestuur zal elk nieuw kamp meteen laten ontruimen.

Blij waren de Roma niet, toen de verhuis begon. Er kwam wel wat scheldwerk aan te pas. Takelfirma Lybaert kon uiteindelijk 6 woonwagens opladen en verhuizen naar de Drongensesteenweg. Later deze week worden – in 2 keer – nog 9 andere woonwagens verzet. Dat gebeurt op kosten van de stad. Hoeveel budget het stadsbestuur heeft vrijgemaakt voor het hele project ‘postmobiel wonen’, dat 3 jaar zal duren zodra het effectief start, is niet bekend. De stad heeft immers nog steeds geen overeenkomst met een middenveldorganisatie die het project wil begeleiden, en zelfs niet met een firma die de wooncontainers voor op de Lübecksite wil leveren. Zolang de onderhandelingen lopen, blijven alle mogelijke bedragen geheim.

Tegen het eind van de week moet het hele terrein aan de Hurstweg leeg zijn. Het ziet er naar uit dat nog heel wat materiaal op de container zal belanden. Maandagmiddag al waren enkele mannen aan de slag om het vuilnis weg te halen dat was achtergebleven op de plaatsen waar de 6 getakelde woonwagens stonden.

Waar de Roma heen moeten die niet mee mogen naar de Drongensesteenweg, is niet duidelijk. Ze mogen alvast niet meer in Gent blijven. Over hoeveel mensen dat juist gaat, is ook niet duidelijk. De Roma die wel al naar het doortrekkersterrein zijn verhuisd, zijn helemaal achteraan op het terrein gezet, niet zichtbaar van op de openbare weg. Op dat terrein zal er 24 uur per dag begeleiding zijn voor de groep, ook om te zorgen dat er geen problemen ontstaan met de reguliere bewoners van het terrein. Momenteel zijn dat er blijkbaar weinig.