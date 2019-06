Eerste professioneel Vlaams komediegezelschap in Gent pakt uit met indrukwekkende namen Jeroen Desmecht

27 juni 2019

18u01 0 Gent Gent heeft zijn eerste professioneel Vlaams komediegezelschap: ‘Het Farcetheater’. Bezieler en acteur Anthony Van Caeneghem (22) stelde vandaag de eerste voorstelling ‘Harrie let op de kleintjes’ voor. Opvallend is onder andere de indrukwekkende cast: Peter Van Asbroeck, Christel Domen, Chris Van Espen, Anton Cogen en Jamie-Lee Six. “Voor grote namen moet je altijd afzakken naar Antwerpen. Daar brengen wij nu verandering in.”

‘Harrie let op de kleintjes’ is een komedie van de gelauwerde Nederlandse acteur, zanger en schrijver Jon Van Eerd. Het stuk ging in Nederland in 2016 in premiere én trok bij onze Noorderburen volle zalen. De opvoering van Het Farcetheater zal de eerste van het stuk in Vlaanderen zijn. De regie is in handen van Eric Meirhaeghe: een vaste waarde in Vlaamse regielandschap, die eerder dit jaar nog samenwerkte met Marc De Bel en Kurt Defrancq.

Eerste in Gent

“Gent telt heel wat professionele theatergezelschappen. Ook op vlak van Gentse komedie is de stad goed vertegenwoordigd”, vertelt Van Caeneghem. “Maar voor een komediegezelschap met grote Vlaamse namen, moet je afzakken naar Antwerpen. Daar brengen wij nu verandering in: Gent wordt onze uitvalsbasis, van waaruit we in heel Oost-Vlaanderen kunnen opereren.”

De effectieve premiere staat gepland op 7 februari 2020 in Theater Scala. Hoofdrolspeler Peter van Asbroeck vertolkt de rol van Harrie Vermeulen, een man die tegen wil en dank moet babysitten. Al snel loopt - u raadt het al - alles mis. “Het is een kei leuke komedie, met een bijzonder goed verhaal en sterke acteurs”, vertelt Van Asbroeck. “Bovendien is het een première in Gent van iets helemaal nieuws.”

Hij wordt vergezeld door Christel Domen (Thuis, Familie), Chris Van Espen (Tegen De Sterren Op, Quiz me Quick), Jamie Lee Six (D5R, TAGMAG) en Anton Cogen (De Smurfen, Mega Mindy). Opvallend: oprichter Van Caeneghem, amper 22 jaren jong, is momenteel nog volop bezig met zijn studies theaterwetenschappen. Hij genoot reeds van een opleiding aan het Theater- en filminstituur Brouns én was ook te horen op de Gentse studentenradio Urgent. “Het is een rollercoaster waar ik ben ik ingestapt. Wanneer die stopt, weet ik nog niet. Ik heb lang getwijfeld of ik niet te jong was om dit te doen, maar op een gegeven moment heb ik al mijn moed bijeen geraapt”, klinkt het. “Het wordt een hilarische theaterbeleving met alles erop en eraan. Verwacht je dus maar aan slaande deuren, verwisselingen, misverstanden en allerhande verkleedpartijen.”