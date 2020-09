Eerste nocturne sinds lockdown in MSK en S.M.A.K. Wietske Vos Erik De Troyer

03 september 2020

10u06 0 Gent Voor het eerst sinds de lockdown zetten MSK en S.M.A.K. hun deuren weer open voor een speciaal evenement. Vanavond vindt in beide musea de eerste nocturne sinds half maart plaats. Vanaf nu kunt u zich weer elke eerste donderdag van de maand van tot 22u vergapen aan de klassieke en moderne kunst.

Elke eerste donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) blijven zowel het MSK als het S.M.A.K. open tot 22 uur. Dit is vanavond voor het eerst in een halfjaar weer het geval. In beide musea kunt u zelf door de zalen slenteren, een intieme rondleiding boeken door de tentoonstelling of een Slow Art conversatie bijwonen in de vaste collectie.

Een Slow Art conversatie is een manier om bewuster naar kunst te kijken. Gemiddeld kijken bezoekers in het museum immers maar 6 seconden naar een kunstwerk. Tijdens de Slow Art conversaties, die 45 minuten duren, helpen gidsen met ‘visual thinking strategies’ om ‘anders’ naar een schilderij of beeldhouwwerk te kijken, erover na te denken en vragen te stellen. Je leert scherper te zien, meer te weten en zo beter te begrijpen.

Inschrijven vooraf is aanbevolen, gezien het aantal plaatsen beperkt is. Reserveren kan via mail, een ticket kopen kan online.

MSK

S.M.A.K.