Eerste nieuwe lichting verpleegkundigen Arteveldehogeschool afgestudeerd Wietske Vos

05 oktober 2020

17u37 0 Gent De coronacrisis maakt de nood aan goed opgeleide verpleegkundigen pijnlijk duidelijk. Afgelopen weekend studeerde een nieuwe lichting verpleegkundigen af: de eerste bachelors met een vierjarige opleiding in de benen.

In 2015 kondigde toenmalig Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits aan dat de bacheloropleiding Verpleegkunde voortaan 4 jaar in plaats van 3 jaar zou duren. Reden: de Europese regelgeving stelt dat verpleegkundigen minstens 2.300 uur stage moeten lopen en breed inzetbaar moeten zijn. Daarom onderging de bacheloropleiding sinds 2016 grote veranderingen om nog sterkere verpleegkundigen te vormen voor het werkveld.

De eerste lichting van deze hervormde opleiding is nu klaar voor het echte werk. Ze kregen afgelopen weekend hun diploma op een niet live bij te wonen proclamatie.

Breed inzetbaar

Elke opleiding ging op zijn manier met die hervorming aan de slag. “Arteveldehogeschool greep de vernieuwing aan als een kans om de studenten nog meer ‘futureproof’ te maken,” vertelt Lien Beyls, hoofd van de Bachelor Verpleegkunde aan Arteveldehogeschool. “Met een nieuw curriculum georganiseerd in modules, vernieuwde onderwijsmethodes en een hightech simulatielab stomen we de studenten Verpleegkunde klaar om goede zorg te verlenen in een snel evoluerende maatschappij en gezondheidszorg. Daarvan zagen we de resultaten al afgelopen maanden, toen veel studenten tijdens de coronacrisis werden ingezet. Ze hebben een ware stresstest doorgaan.”

De nood aan goed opgeleide, stressbestendige verpleegkundigen vertaalt zich in een vernieuwde interesse in de zorgopleidingen. Zo zag Arteveldehogeschool bij de nieuwe inschrijven een voorzichtig positieve trend, vooral bij het aantal zij-instromers die kiezen voor deze opleidingen.