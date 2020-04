Eerste Nederlandse covid-19 patiënt opgenomen in Gentse UZ Didier Verbaere

03 april 2020

15u58 0 Gent In het UZ Gent is een eerste Nederlandse coronapatiënt opgenomen. De patiënt werd vandaag overgebracht vanuit het Zorgsaam ziekenhuis in Terneuzen. Dat kampt met een tekort aan capaciteit. “Ook in deze crisis blijven we solidair met onze zorgpartners waarmee we al jarenlang samenwerken”, zegt Yannick De Clercq van het UZ Gent.

De Nederlander is de eerste buitenlandse patiënt die in Gent wordt opgenomen. “Dit zorgt mogelijks voor kritiek, maar we vinden dat we ook in crisistijden solidair moeten blijven met onze partners. Met Zorgsaam, een middelgrote kliniek in Terneuzen, werken we al 15 jaar samen en dat blijven we ook in deze coronacrisis doen”, zegt De Clercq. “In normale tijden zijn trouwens 5 procent van onze patiënten afkomstig uit de Nederlandse provincie Zeeland”, benadrukt De Clercq. “En we hebben 453 samenwerkingsovereenkomsten met andere faciliteiten. Wij laten niemand in de steek.”

Het UZ Gent laat ook weten dat ze nog steeds over voldoende capaciteit beschikken om alle patiënten op te vangen. Afgelopen week werden ook al drie Limburgers overgebracht naar Gent omdat in die provincie de maximumcapaciteit bijna bereikt is.