Eerste nachtelijke bloksessie meteen een succes Sabine Van Damme

16 december 2019

23u32 21 Gent Vanaf vandaag kunnen studenten ook ’s nachts in groep ‘blokken’, in het ICC. Dat is een organisatie van ‘Nachtuil’. Er is een ‘stille’ studieruimte en een ‘rustige’ ontspanningsruimte, met tafeltennis en kicker.

Het initiatief ‘Nachtuil’ is een idee van studente Event- en Projectmanagement Tess Coppens (22) van de Arteveldehogeschool. Die merkte dat heel wat studenten graag ’s nachts studeren, omdat er dan minder afleiding is van sms’je en andere smartphone-apps. Overdag wordt er al massaal in groep gestudeerd op verschillende locaties, maar ’s nachts kon dat nog niet. Het ICC sprong mee op de kar, en dus kan er vanaf vandaag tot en met 7 januari elke nacht geblokt worden in het ICC. De studieruimte is elke avond open van 18.30 tot 7.30 uur, eten en drank zijn ter plaatse te krijgen. Er kunnen tot 70 studenten terecht, een plek reserveren kan simpel via de Facebookpagina van Nachtuil. Op de eerste avond daagden er meteen 45 ‘blokkers’ op.