Eerste nacht zonder incidenten, Gentse Vlasmarkt probleemloos gesloten om 1 uur Sabine Van Damme Erik De Troyer

18 juli 2020

11u09 0 Gent Een volkstoeloop was er vrijdagavond sowieso al niet, maar de terrassen zaten overal wel goed vol. Dat was ook nog zo om 1 uur, zeker op de Vlasmarkt. En daar werd toch gevreesd voor problemen. De politie kwam dan ook ostentatief de Vlasmarkt op om klokslag 1 uur, maar hoefde niet in te grijpen.

Het zijn geen Gentse Feesten, maar omdat die Gentse Feesten toch in het DNA van de Gentenaars zit, hangt er toch een zweem van Feestsfeer in de stad. Vooral in de contreien Sint-Jacobs – Vlasmarkt is die voelbaar. Mensen zijn er uitgelaten, ze roepen al eens veel te luid ‘Gentse Feesten’, maar ze blijven wel allemaal netjes op de terrassen zitten. Geen samenscholing in het midden van het plein, geen getreiter van voorbij rijdende automobilisten, geen Vlasmarkt zoals ze hoort te zijn op de eerste Gentse Feestennacht.

Om 1 uur stipt verschijnen 10 politieagenten ostentatief op het plein. De terrassen zitten nog bomvol, maar het personeel probeert ze in recordtempo te sluiten. De flikken gaan aan de Bar des Amis staan, maar de cafégangers staan netjes recht en druipen af, sommigen recht een taxi in en naar huis. Om 01.15 uur is de Vlasmarkt dicht, zijn de lichten gedoofd, en hangen nog slechts enkelingen rond op straat.

Ook aan de Gras- en Korenlei blijft het na 1 uur opvallend rustig. Er zit uiteraard wel volk, maar een overrompeling is het niet, en er wordt zelfs geen muziek gespeeld. Dat is overigens formeel verboden vanaf nu. “Het was inderdaad een heel rustige nacht”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Er is geen enkel incident gemeld.” De Gentenaars hebben het dus wel degelijk begrepen. Vakantie vieren op de terrassen? Absoluut. Maar wild feestgedruis? Dit jaar even niet.