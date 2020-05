Eerste mondmaskers van stadsbestuur komen eind volgende week toe in de bus Jill Dhondt

28 mei 2020

08u37 5 Gent Het Gentse stadsbestuur beloofde eind april dat elke Gentenaar ouder dan 12 een gratis mondmasker zou krijgen. Deze week komt de eerste lading maskers toe, en eind volgende week zullen de eerste Gentenaren hun gratis masker in de bus vinden. Tegen midden juni zal elke inwoner een mondmasker ontvangen hebben.

Mondmaskers maken een essentieel onderdeel uit van de exitstrategie, dat is intussen geweten. Eind april kregen de steden en gemeenten te horen dat zij instonden om hun inwoners van maskers te voorzien, waarop het Gentse stadsbestuur 350.000 exemplaren bestelde in China, bestemd voor elke Gentenaar ouder dan 12, het personeel van de stad en een buffer. Het gaat om herbruikbare maskers met een dubbele laag katoen waar een filter tussen kan. De bevestiging en sluiting van het mondmasker is een combinatie van linten onderaan en lint met elastiek bovenaan.

Een kleine maand later is het zover: de eerste lading maskers komt deze week toe vanuit China. “De maskers zullen in stukjes aan geleverd worden”, geeft de woordvoerder van burgemeester Mathias De Clercq aan. “Eerst passeren ze langs een maatwerkbedrijf waar de maskers in enveloppen worden gestoken, samen met twee filters en een gebruiksaanwijzing, en voorzien van adresetiketten. Vandaar gaan ze naar bPost, die de maskers zal rondbrengen naar 230.000 Gentenaren. Tegen midden juni zal iedereen eentje gekregen hebben.” De verdeling gebeurt niet wijk per wijk, maar alfabetisch.

Voor heel wat Gentenaars komen de maskers eerder laat toe. “Het is nu eenmaal de productietijd die nodig was”, legt de woordvoerder uit. “Zodra bekend was dat mondmaskers een rol gingen spelen in de exitstrategie, hebben we ze besteld. Er waren drie weken nodig om ze te produceren. Daarna moesten ze van China naar België, langs de douane en langs een maatwerkbedrijf.”