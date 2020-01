Eerste ‘Marriott Residence Inn’ van België geopend in Gent Sabine Van Damme

22 januari 2020

15u46 6 Gent Op elf maanden tijd is op de site van de Holiday Inn een nieuw hotel neergepoot, en niet zomaar één. Het is een Marriott Residence, een populair concept in Amerika, gericht op langere verblijven. In Europa zijn er nu zeven, waarvan dus één in Gent.

Zelfs Ivan De Witte kwam kijken naar zijn nieuwe buur. Want de Marriott Residence Inn ligt tussen de Ghelamco Arena en het UZ Gent, eigenlijk op de parking van de Holiday Inn. “Maar wij mikken op een ander doelpubliek”, verzekert Heleen Goethard, general manager van het hotel. Dat de eigenaar toestemming kreeg om eigenlijk voor de Holiday Inn te bouwen, hoeft niet te verwonderen. Harry Gross is zelf eigenaar van die Holiday Inn. En ook van de Marriott op de Korenmarkt, overigens. Het zes verdiepingen tellende gebouw is op elf maanden tijd opgetrokken, en dat is een huzarenstuk. De volledige ruwbouw – met circa 7.000 vierkante meter vloeroppervlakte – werd in zeven weken opgetrokken. Dat is een tempo van één verdieping per week, en ook dat is een primeur voor België. De gevel is strak, in wit beton.

Lange verblijven

“Wij richten ons op langere verblijven”, zegt Goethard dus. De manager is duidelijk een Nederlandse, maar woont al een tijd in Deinze en verdiende haar sporen onder meer in de Marriott aan de Korenlei. “De kamers zijn daar ook voor ingericht. Er is een gezellige zithoek met televisie, en elke kamer beschikt ook over een keukentje. We kozen voor een uniek design, onder meer met beelden van de binnenstad. Er zijn kamers voor twee personen, maar ook kamers waar je zelfs met zes kan verblijven. Het hotel heeft wel een restaurant, maar met een minikaart. We bieden een ‘select service’, er is bijvoorbeeld geen conciërge.”

Eerste vestiging in België

Qua uitzicht trekt de nieuwkomer op niks. Je ziet langs de ene zijde de oprit van de autosnelweg en de schouw van Ivago, aan de andere kant industrie. “Maar we zijn wél vlot bereikbaar en we liggen buiten de LEZ, want dat is blijkbaar nogal een punt in Gent.” De manager verwacht niet alleen gezinnen voor een weekendje Gent, ook mensen op doorreis, zakenmensen én mensen van wie een familielid voor langere tijd in het nabijgelegen UZ is opgenomen, behoren tot het doelpubliek.

Er zijn 105 kamers, verspreid over zes verdiepingen en het gelijkvloers. Het hotel is uiteraard ook energiezuinig. Zo werkt in de gemeenschappelijke ruimtes alles met sensoren. Dat wil zeggen dat er in de gangen of de lobby enkel licht zal branden als er iemand passeert. “Dit concept is heel populair in Amerika, in Europa zijn we pas gestart”, aldus nog Goethard. “Dit is de zevende Europese vestiging, de eerste in België.”