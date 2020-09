Eerste ‘Laudatio Si’-boom geplant bij Lourdesgrot Oostakker Wietske Vos

09 september 2020

Gent Vanmorgen plantten de Gentse bisschop Lode Van Hecke en vertegenwoordigers van enkele partnerorganisaties een kerselaar op het grondgebied van Oostakker-Lourdes, tegenover de kerk en vlakbij de grot. Aanleiding is de vijfde verjaardag van de 'Laudatio Si'-encycliek van paus Franciscus, waarin deze oproept te streven naar integrale ecologie.

Initiatiefnemer van de boomplanting is Ecokerk, de ecologische beweging binnen de Vlaamse Katholieke kerk. Er werd gekozen voor een fruitboom als symbool voor de oproep om de vruchten van de aarde te delen. “Hiermee willen we iedereen aanmoedigen zich volop in te zetten voor het integrale ecologie”, aldus bisschop Van Hecke in zijn toespraak. Van Hecke had het ook over ‘ecologische bekering’, nodig om de drama’s in de wereld op te lossen.