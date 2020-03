Eerste lading gedoneerde groente- en fruitboxen geleverd aan UZ Gent Wouter Spillebeen

27 maart 2020

15u12 110 Gent De eerste 70 Boostboxen van de start-up De eerste 70 Boostboxen van de start-up Kadonation zijn deze middag afgeleverd aan de dienst anesthesie van het UZ in Gent. De boxen zitten vol groenten en fruit en zijn gedoneerd door gulle schenkers uit het hele land.

“De pakketten worden geleverd aan ziekenhuizen, zorginstellingen en brandweerkazernes. Zo hoeven zorgverleners voor hun dagelijkse portie groenten en fruit niet aan te schuiven in winkels en ondervinden ze geen hinder door de lege winkelrekken”, legt Kadonation uit. De start-up opende hun online platform voor donaties. Iedereen kan vanaf 1 euro doneren en per schijf van 15 euro wordt een Boostbox uitgedeeld. Hulpverleners kunnen zich aanmelden als ze een box kunnen gebruiken.

Rond 14 uur leverde Kadonation de eerste 70 boxen aan het UZ in Gent. “Ze waren heel blij met de extra vitamientjes”, klinkt het bij Kadonation. De kartonnen dozen werden in zo hygiënisch mogelijke omstandigheden afgegeven. Ook in Turnhout worden vrijdag boxen geleverd.