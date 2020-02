Eerste kijkdag van goedkoopste huis van Gent lokt heel wat bezoekers Jill Dhondt

08 februari 2020

17u11 0 Gent Eén van de huizen in de Victor Frisstraat, in het Rabot, staat de koop voor amper 45.000 euro. Vandaag vond de eerste kijkdag plaats. Hoewel het huis tekenen van vervalt draagt, kwamen heel wat nieuwsgierigen langs om een kijkje nemen.

Het huis heeft tien jaar leeg gestaan, en werd in tussentijd gekraakt. Vanbinnen is het een rommeltje, en toch kwamen heel wat bezoekers langs op de eerste kijkdag. De eerste passant was Mario Wyns, op zoek naar een woning voor zijn zoon. “Die is nog maar 17 jaar, maar het huis heeft toch nog een aantal jaren werk in zich. Het zal volledig gerenoveerd moeten worden, maar gelukkig ben ik handig.” Mario gelooft dat het huis voor veel meer geld zal verkocht worden dan momenteel gevraagd. “Het is groter dan ik dacht, daarom zal er zeker 100.000 euro voor geboden worden op de openbare verkoop.”

Mustapha Susou komt helemaal vanuit Brussel. “Er is veel werk vanbinnen, ik zou het afbreken en herbouwen naar eigen smaak”, geeft hij aan. “Het zou een moderne woning worden om te verhuren. Maar eerst moet ik nog wat onderzoek doen naar de buurt.” De bezoeker na Mustapha, Eline, is op zoek naar een woning voor haarzelf. “Dat is een lastige zoektocht voor jonge alleenstaanden die een betaalbare woning willen. Daarom heb ik mijn vader meegenomen vandaag, als aannemer weet hij wat er kan binnen mijn budget. Ik denk dat het grootste deel zal afgebroken worden, veel is versleten of kapot. Maar voldoende helpende handen kunnen er iets moois van maken.”

Een ravage, maar betaalbaar

Liesbeth Janssens doet al twintig jaar renovatieprojecten, maar heeft nog nooit zo een lage prijs gezien voor een pand in Gent. “Verder van Gent vind je zulke prijzen nog, maar in Gent zelf niet meer. Twintig jaar geleden wel nog, maar nu niet meer.” Een andere bezoeker kan daarvan meespreken. “Ik ga naar alle openbare verkopen, huizen onder de 100.000 euro zijn uiterst zeldzaam. Dat zie je wel aan het aantal bezoekers vandaag, er is heel veel interesse. Hoewel velen de renovatiekosten onderschatten, dat gebeurt vaak bij verbouwingen.”

Liesbeth ziet alvast een gouden kans. “Hoe groter het krot, hoe liever ik het heb. Het bezoek heeft me zeker en vast niet afgeschrikt, ik zal er zijn voor de openbare verkoop.” Het goedkoopste huis van Gent wordt op 28 februari openbaar verkocht. Tot dan is er elke zaterdag een kijkdag, tussen 14 en 15.30 uur.