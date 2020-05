Eerste keer bloemenmarkt en Ledebergmarkt sinds maanden Jill Dhondt

24 mei 2020

09u51 0 Gent De bloemenmarkt op de Kouter en markt van Ledeberg zijn sinds vandaag terug geopend. Eerder deze week ging de boerenmarkt in Gentbrugge en de Vrijdagmarkt terug van start. Ambachten-, boeken, brocante- en rommelmarkten zijn nog verboden tot minstens 30 juni.

Op de bloemenmarkt was het deze ochtend nog rustig. Volgens een verkoper komt de piek meestal tegen de middag. Op Ledebergmarkt was het drukker. Beide markten mochten sinds vandaag terug open, na een maandenlang verbod. Voor de markt op Ledeberg was het eerst zoeken naar een oplossing, gezien die 77 abonnementen telt en er maar 50 kramen tegelijk op een plein mogen. Deze week werd besloten dat enkel voedings- en bloemenkramen elke week mogen komen, de overige plekken worden geloot. De kramen die uitgeloot worden om op één week te komen, mogen niet meedoen in de loting van de week erna.

Zowel op de bloemenmarkt als op markt van Ledeberg droegen alle verkopers en ongeveer de helft van de bezoekers mondmaskers deze ochtend. Er was op beide plekken eenrichtingsverkeer, met vaste ingangen en exits. Om ervoor te zorgen dat de regels gerespecteerd werden, waren er stewards aanwezig om het marktgebeuren in goede banen te leiden.