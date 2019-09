Eerste keer actualiteitsdebat: politiek gekibbel over Ghelamco arena zonder winnaars

Erik De Troyer

23 september 2019

22u43 1 Gent De gewone Gentenaar warm maken voor de Gentse gemeenteraad, dat was de bedoeling van het eerste actualiteitsdebat van maandagavond. Met het dossier over de ‘verdwenen’ miljoenen van de Ghelamco Arena stond er ook een sappig dossier op de agenda. Het werd echter een bittere scheldpartij zonder winnaars maar de Gentse politiek als verliezer.

Er zijn eenvoudiger dossiers om een discussie over te voeren dan de boekhouding van de Ghelamco Arena. Kort samengevat. Ergens tussen 2013 en 2016 is er 3,5 miljoen euro ‘zoekgeraakt’ bij de CVBA Arteveldestadion. Schepen Sami Souguir (Open VLD) stuurde een aangetekende brief naar zijn partijgenoot Christophe Peeters om verduidelijking te vragen en dat zorgde ervoor dat het dossier van de Ghelamco Arena opnieuw onder de loep werd genomen. De oppositie ziet er louche praktijken in, de meerderheid beschouwt het als een logische boekhoudkundige kwestie. Aan het actualiteitsdebat om duidelijkheid te bieden.

Dat actualiteitsdebat werd destijds als eerste voorgesteld door gewezen gemeenteraadslid Guy Reynebeau. Hij merkte dat de Gentse gemeenteraad te weinig interesse kon losweken bij de Gentenaars. Vaak moeten eerst enkele uren technische kwesties weggewerkt worden en de echt interessante punten kwamen vaak pas na 22u of zelfs later aan bod. De publieksbanken zijn dan ook meestal leeg. Door één thema uit te spitten bij de start van de gemeenteraad zou de interesse in de politiek moeten toenemen.

Echt geweldig kwam de Gentse politiek er maandag echter niet uit. De PVDA hakte er naar gewoonte hard op in. “Blijkbaar communiceert men bij Open VLD via aangetekend schrijven. Ik wil jullie mekaars gsm-nummers bezorgen”, zette Tom De Meester de toon. “Dit gaat hier toch om een ernstige versie van voortijdige dementie”, liet hij zich ontvallen.

Filip Watteeuw , voorzitter van de CVBA Arteveldestadion leefde zich uit in zijn gekende stijl. Hij benadrukte dat alle politieke partijen in het bestuur van dat bedrijf zaten en dus perfect op de hoogte waren van het verlies. “Jullie hebben jullie job niet gedaan.” Verder benadrukte hij dat de CVBA enkel een tijdelijk verlies leidt en dat op het einde van de rit de CVBA en dus ook de stad er beter van wordt. “We houden er 9 miljoen euro en een stadion aan over.”

De oppositie geloofde er weinig van en vroeg inzage in de boekhouding van de CVBA. Maar of ze die papieren ooit te zien zullen krijgen was zelfs na een uur gepalaver nog niet duidelijk.

Het actualiteitsdebat kan zeker iets toevoegen aan de gemeenteraad maar met de discussie van maandagavond zijn zeker weinig zieltjes gewonnen. Daarvoor was de hele discussie véél te technisch en de sfeer te bits. Geen enkele buitenstander heeft hier iets van opgestoken behalve dat politiek een vuil spel kan zijn.