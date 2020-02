Eerste homohuwelijk in Blind Getrouwd: “Ik wil maar een keer trouwen” Jill Dhondt

07 februari 2020

17u48 0 Gent “Toen ik naar de vorige edities van Blind Getrouwd keek, had ik steeds commentaar op het feit dat er geen holebi’s in zaten. Ik hoop dat holebi’s die nog in de kast zitten of het moeilijk hebben door mijn deelname kracht krijgen”, zegt Gentenaar Christophe Ramont (38). De stadsambtenaar is deel van het eerste homohuwelijk dat het programma samenstelde.

Christophe is een levensgenieter. Hij gaat graag uit eten, op reis, en brengt vaak tijd door met familie en vrienden. Het enige wat ontbrak: iemand om het allemaal mee te delen. Daarom schreef hij zich in voor Blind Getrouwd. “Ik was al een tijdje vrijgezel”, zegt hij. “Ik heb nog gedatet, maar niemand die me van mijn sokken heeft geblazen. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om zo een persoon te vinden. En toch geloof ik in de ware liefde, dat op elk potje en dekseltje past. Het is dat dekseltje vinden dat moeilijk is. Daarom vertrouw ik op de wetenschap om de man van mijn leven te vinden. Ik geloof in het concept dat een gegronde analyse twee personen bij elkaar kan brengen.”

Op zoek naar een ankerpunt

De Gentenaar was vooral op zoek naar iemand waarbij hij zich op zijn gemak voelt. “Waar ik hoogtepunten en dieptepunten mee kan delen. Waar ik alles aan kwijt kan na een lastige dag. Ik wil iemand vinden waarmee ik samen een glas wijn kan drinken, samen koken, samen eten. Vertrouwen en open communicatie zijn heel belangrijk voor mij. Ik wil mijn verhaal kwijt kunnen, zonder een blad voor de mond te hoeven nemen.”

Eerste homohuwelijk

Christophe werd gekoppeld aan Nick, samen vormen ze het eerste homokoppel van Blind Getrouwd. “Dat betekent wel veel voor mij. Toen ik naar de vorige edities keek, heb ik steeds commentaar gehad op het feit dat er geen holebi’s in zaten. Dat is nochtans heel belangrijk naar representatie toe. Ik hoop dat holebi’s die nog in de kast zitten of het moeilijk hebben door mijn deelname kracht krijgen.”

Wij homoseksuelen mogen nog maar een aantal jaar trouwen. Ik was student toen het goedgekeurd werd in het parlement, dat heeft impact gehad. Sindsdien hebben we de keuze, een belangrijke keuze Christophe Ramont

Hoewel Blind Getrouwd een experiment is, neemt Christophe trouwen heel serieus. “Wij homoseksuelen mogen nog maar een aantal jaar trouwen. Ik was student toen het goedgekeurd werd in het parlement, dat heeft impact gehad. Sindsdien hebben we de keuze, een belangrijke keuze. Daarom is trouwen voor mij een gigantische stap die je liefst maar één keer zet. Het is een grappig concept om te trouwen met iemand die je niet kent, maar ik had er het volste vertrouwen in. Ik heb het programma zo vaak gezien, ik weet hoe het in zijn werk gaat. Er gaan zoveel gesprekken, zoveel tests aan vooraf. Het bestaat niet zomaar uit tien vragen invullen en hups, een match krijgen. Nee, de screenings zijn intensief en professioneel. Daardoor durfde ik de sprong te wagen.”

Een bekende Gentenaar erbij

Eens de uitzendingen van Blind Getrouwd starten, zullen nog meer Gentenaren Christophe herkennen in het straatbeeld. “Twee weken geleden ging ik naar een holebifuif in de Vooruit. Het was de eerste keer dat ik buiten kwamen nadat mijn kop in de krant had gestaan. Veel mensen hebben me daarover aangesproken, zowel bekenden als wildvreemden. Dat is heel vreemd, maar geen probleem. Ik kan daar wel mee om.”

Blind Getrouwd is vanaf 16 februari elke zondag vanaf 19.55 uur te zien op VTM.