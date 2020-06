Eerste Hollandse maatjes geleverd bij ziekenhuis AZ Jan Palfijn. “Gevangen in de storm, en hier heeft het ook gestormd” Sabine Van Damme

12 juni 2020

14u42 0 Gent In andere tijden werden de nieuwe maatjes in Gent altijd feestelijk onthaald, de laatste jaren met een tweedaags festival onder de Stadshal. Dat mag nu niet. Om de start van het seizoen van de haringen toch in de kijker te zetten, werd de eerste lading van 1.000 maatjes geleverd bij het ziekenhuis AZ Jan Palfijn.

“Wij zijn blij dat men ons ook na drie maanden niet vergeten is”, klonk het blij smakkende verpleegsters en verplegers. Het Viskraam uit Merelbeke streek neer op de parking voor het gebouw, en fileerde er een kleine duizend maatjes. “En die zijn van uitstekende kwaliteit dit jaar”, glundert Dirk-Jan Parlevliet. “Door de uitstekende omstandigheden de voorbije winter was er heel veel dierlijk plankton aanwezig in de zee, waardoor de haringen veel eten hadden en snel groot en vet werden. Het vetgehalte – boordevol gezonde omega 3 – bepaalt de smaak van het maatje.” Het Viskraam uit Merelbeke maakt deel uit van een lokaal verankerde groep. “Omdat festivals nu niet mogen en we toch iets wilden doen om de nieuwe haring in de kijker te zetten, brengen we de eerste lading naar dit ziekenhuis. Deze mensen verdienen onze erkentelijkheid. En de symboliek is mooi. De maatjes worden in barre omstandigheden en vaak met storm op zee gevangen. Ook hier heeft het enkele maanden gestormd.”