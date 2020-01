Eerste holebi-filmfestival van het decennium Jill Dhondt

17 januari 2020

09u05 2 Gent Sphinx Cinema organiseert het eerste holebi-filmfestival van het nieuwe decennium. Van woensdag 29 januari tot en met zondag 2 februari worden bezoekers ondergedompeld in verhalen die een gevarieerde en kleurrijke wereld weerspiegelen.

Het is intussen de achtste editie van het holebi-filmfestival PinX. “Er is heel wat veranderd over de jaren”, klinkt het. “Holebi-verhalen spreken een groeiend publiek aan, denk maar aan bekroonde films als ‘Call Me By Your Name’, ‘Moonlight’ of ‘Girl’ van eigen bodem. Toch krijgen nog te weinig films de kans om hun plaats in het ruime filmaanbod te claimen.” Het filmfestival wil cinefielen de kans geven om een ruimer aanbod binnen het genre te ontdekken. “We vertonen films die inspireren, aan het denken zetten, entertainen en het feestje gaande houden.”

De vijfdaagse opent met de film ‘Matthias et Maxime’, waarin twee beste vrienden hun liefde voor elkaar ontdekken na een kus in een kortfilm. Afsluiten doet het festival met ‘Port Authority’, een film over identiteit, keuze en sociale druk. Daartussen staan er heel wat parels gepland uit de recente en de oudere holebi-filmgeschiedenis. Zo werd ‘The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert’ speciaal voor haar 25e verjaardag van zolder gehaald. Een performance van het Gentse drag-collectief House of LUX en een Love Boat-Party in de A.M. Club maken het feest compleet. De documentaire ‘Transkids’ over vier transgenderjongeren in Israël, en de winnende kortfilm ‘The Distance Between Us and the Sky’ beloven evenveel harten te winnen.

Een ticket kost 10,50 of 8,50 mits reductie. Meer info vind je op https://www.sphinx-cinema.be/programma/festival/pinx.